दो महीने पहले सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, 11वीं की छात्रा को अगवा कर किया दुष्कर्म

लड़की के पिता की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी शाम साढ़े चार बजे ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम साढ़े छह बजे तक भी वह वापस नहीं लौटी.

हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद कक्षा 11 की एक छात्रा को बीकॉम के दो छात्रों ने अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसकी पूरी जानकारी पुलिस ने बृहस्पतिवार को दी.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को ट्यूशन जा रही 17-वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसे उसके घर के पास कार से नीचे फेंक दिया और खुद भाग गए. आरोपियों की पहचान बिहार निवासी अंकित (19) और उत्तर प्रदेश निवासी लक्ष्य (18) के रूप में हुई है तथा उन्हें आज देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया. छात्रा की आरोपियों से दो-तीन महीने पहले ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी.

पिता ने दी जानकारी

लड़की के पिता की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी शाम साढ़े चार बजे ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम साढ़े छह बजे तक भी वह वापस नहीं लौटी. पिता ने बताया कि जब वह ट्यूशन सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी वहां नहीं आई.

पिता ने शिकायत में कहा, "रात के करीब आठ बजे मेरी बेटी घर पहुंची जो डरी हुई थी और रोने लगी."

पीड़िता ने शिकायत में क्या कहा?

शिकायत में कहा गया है, ‘‘लड़की ने बताया कि जब वह ट्यूशन सेंटर जा रही थी तो लक्ष्य और अंकित काले रंग की कार में आए. उन्होंने उसे ट्यूशन सेंटर छोड़ने के बहाने कार में बिठा लिया, जबकि उसने बार-बार मना किया था. इसके बाद आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गए जहां दोनों ने उससे दुष्कर्म किया."

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

