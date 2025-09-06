विज्ञापन
विशेष लिंक

गुरुग्राम में खत्म होगा महा ट्रैफिक जाम, 27 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, देखें पूरी LIST, दिल्ली-नोएडा को भी फायदा

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन गया है. इसके लिए 27 नए मेट्रो स्टेशन के साथ नया एक्टेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
गुरुग्राम में खत्म होगा महा ट्रैफिक जाम, 27 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, देखें पूरी LIST, दिल्ली-नोएडा को भी फायदा
Gurugram Metro
  • मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में 27 नए मेट्रो स्टेशनों के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम होगी
  • गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर 28.5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत लगभग 55 सौ करोड़ रुपये आंकी गई है
  • यह मेट्रो परियोजना चार वर्षों में पूरी होगी और 25 लाख आबादी को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली/गुरुग्राम:

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम का झंझट जल्द खत्म होगा. 250 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस वाले गुरुग्राम में जल्द ही 27 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिससे रोड ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा. नई मेट्रो लाइन 27 स्टेशनों को जोड़ेगी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी है. इससे 25 लाख आबादी को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा. साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद तक मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी. 

गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर बनेगा
मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी से गुजरते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे तक 28.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनेगा. इस पर लगभग 55 सौ करोड़ रुपये लागत आएगीय ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा. इस मेट्रो परियोजना के तहत सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, पालम विहार जैसी जगहों पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे. गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के मुताबिक, इससे गुरुग्राम से दिल्ली और एनसीआर में नोएडा गाजियाबाद जैसे इलाकों तक बिना ट्रैफिक के जाना आसान होगा. ये शहर में प्रदूषण भी कम करेगा और नए रोजगार पैदा करेगा.

मिलेनियम सिटी की नई तस्वीर
19 से ज्यादा यूनीकॉर्न, आईटी कंपनियां, बीपीओ और अन्य कंपनियों के हब गुरुग्राम में हैं.27 किलोमीटर के मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अलावा बसई गांव को द्वारका एक्सप्रेसवे से 1.85 किलोमीटर की मेट्रो लाइन भी बनेगा. इससे हर साल 7.5 लाख मेट्रो यात्री गुरुग्राम शहर के भीतर सफर करेंगे.

gurugram metro route

gurugram metro route

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार
2014 तक देश में सिर्फ 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जो अब 24 शहरों में 1066 किलोमीटर तक फैल गया है. 970 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. कानपुर, लखनऊ, पटना, मुंबई, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो का विस्तार हो रहा है. 

27 नए मेट्रो स्टेशन की लिस्ट
हुडा सिटी सेंटर
सेक्टर 45
सेक्टर 47
साइबर पार्क
सेक्टर 48
सुभाष चौक
सेक्टर 72ए
हीरो होंडा चौक
उद्योग विहार फेज 6
सेक्टर 37
सेक्टर 10
बसई गांव
सेक्टर 7
सेक्टर 9
सेक्टर 4
सेक्टर 5
अशोक विहार
सेक्टर 3
बजघेरा रोड
पालम विहार
पालम विहार एक्सटेंशन
सेक्टर 22
सेक्टर 23ए
उद्योग विहार फेज 4
उद्योग विहार फेज 5
साइबर सिटी
द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 101

NCR मेट्रो का एक्सटेंशन प्लान भी पाइपलाइन में 
रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक
सेक्टर 56 से पचगांव तक
नमो मेट्रो कॉरिडोर - दिल्ली से करनाल तक
दिल्ली से नीमराना
गुरुग्राम-नोएडा से फरीदाबाद तक कनेक्टिविटी विस्तार

(खबर भाषा के इनपुट के साथ) 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Metro, Gurugram Metro Stations List, Gurugram News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com