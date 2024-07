पंचकुला के पिंजौर में बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी बस, स्कूली बच्चों समेत 40 घायल

पंचजकूला के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से भीषण हादसा हो गया है. इस हादसे में 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए हैं और उन्हें आननफानन में अस्पतालों में भर्ती करायागया है. कओई घायल बच्चों को पिंजौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्यों को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है.

एक महिला को गंभीर हालत में देखते हुए उसे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हादसा बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड के कारण हुआ है. साथ ही बस में अधिक सवारियों का होना और सड़क की खस्ता हालत भी हादसे का अतिरिक्त कारण बताया जा रहा है. बता दें कि यह हादसा पिंजौर के नौलटा गांव के पास हुआ है.

#WATCH | Around 40 school students injured after a bus overturns near Pinjore in Haryana; Injured students admitted to govt hospital in Pinjore

