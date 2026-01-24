बर्फ में फिसलने लगी खड़ी कार, ड्राइवर ने रोका तो साथ घसीटता चला गया, मनाली से आया खौफनाक Video

पहाड़ों पर इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के कई वीडियो सामने आए हैं. इनमें से कुछ खूबसूरत हैं तो कुछ डरावने. ऐसा ही एक डरावना वीडियो मनाली से आया है, जो दिखाता है कि पहाड़ों पर लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. अब जो वीडियो सामने आया है, उसमें एक कार बर्फ पर फिसलती हुई दिख रही है. ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया. यह दिखाता है कि भारी बर्फबारी के कारण मनाली में हालात बेहद खराब हो चुके हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में बर्फबारी का असली खतरा साफ देखा जा सकता है. वीडियो में सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक बर्फ के कारण अपनी जगह से फिसलने लगती है. इस दौरान ड्राइवर बोनट को अपने हाथों से पकड़कर कार को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कार की रफ्तार कम होने की बजाय और तेज हो जाती है. इसके चलते ड्राइवर कार के साथ घिसटता हुआ चला जाता है.

पहाड़ों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है. हिमाचल का मनाली भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है. इस बीच एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो यह साबित करता है कि पहाड़ों पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में… pic.twitter.com/ctkUNZUti7 — NDTV India (@ndtvindia) January 24, 2026

थोड़ी दूरी पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है. उस दौरान वह चलती कार के नीचे आने से बाल-बाल बच जाता है. यह मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं. गनीमत रही कि ड्राइवर सही समय पर हट गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था.

इस घटना ने बर्फीले इलाकों में पार्किंग और ड्राइविंग के खतरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन और विशेषज्ञों ने पर्यटकों को सलाह दी है कि बर्फ पर गाड़ी खड़ी करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और टायरों पर स्नो-चेन का इस्तेमाल जरूर करें. सबसे अहम बात यह है कि अगर गाड़ी बर्फ पर फिसलने लगे तो उसे हाथों से रोकने की बेवकूफी बिल्कुल न करें, क्योंकि जान ज्यादा कीमती है.