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ओवर स्पीड की दो घटनाओं से दहल उठा गुजरात, एक महिला सहित तीन की दर्दनाक मौत

गुजारात के जामनगर-राजकोट राजमार्ग (Jamnagar-Rajkot highway) पर हुई इन घटनाओं में एक महिला सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए.

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ओवर स्पीड की दो घटनाओं से दहल उठा गुजरात, एक महिला सहित तीन की दर्दनाक मौत
ओवर स्पीड की दो घटनाओं से दहल उठा गुजरात, एक महिला सहित तीन की दर्दनाक मौत
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Road accident News: गुजरात (Gujarat) में ओवर स्पीड की दो अलग अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. जामनगर-राजकोट राजमार्ग (Jamnagar-Rajkot highway) पर हुई इन घटनाओं में एक महिला सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग थानों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पहला हादसा जामनगर के गुलाब नगर ओवरब्रिज पर हुआ. यहां 20 वर्षीय मोइनुद्दीन हुसैन सैयद बुखारी अपनी बाइक से गुजर रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोइनुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल सरकारी जीजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई. इस दुर्घटना में दूसरी बाइक पर सवार दो लोग भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.

परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज

इस हादसे के बाद मृतक के बड़े भाई ने पंचकोशी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

ध्रोल के पास दूसरी घटना

दूसरी घटना जामनगर-राजकोट हाईवे पर ध्रोल क्षेत्र के पास हुई. यहां बाइक पर जा रहे 51 वर्षीय सोमाभाई वशराम भाई डामोर को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी उनकी रिश्तेदार 38 वर्षीय लीलाबेन रमेश भाई डामोर भी गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों घायलों को तुरंत जामनगर के सरकारी जीजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही दोनों की मौत हो गई. इस घटना ने स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है.

 पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी फरार

इस मामले में मृतक के बेटे ने ध्रोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, संबंधित वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

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लगातार सामने आ रही ‘हिट एंड रन' की घटनाएं सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही और नियमों की अनदेखी ऐसे हादसों के प्रमुख कारण हैं. ऐसे में सख्त कार्रवाई और जागरुकता ही इन घटनाओं को कम करने का रास्ता हो सकती है.

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