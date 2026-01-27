कुत्तों की आवाज सुनकर बाहर आया चौकीदार, गेट के सामने खड़ा था शेर, खौफनाक मंजर का CCTV

शेर अगर अचानक सामने आ जाए तो किसी की भी सांसें थमना लाजिमी है. कुछ ऐसा ही जूनागढ़ में आधार सीमेंट फैक्ट्री के चौकीदार के साथ हुआ. भौंकते कुत्तों की आवाज सुनकर जब चौकीदार गेट बंद करने आया तभी सामने से शेर आ गया. सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने गेट बंद रखा, वरना शेर अंदर आ सकता था. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शेर और चौकीदार का आमना-सामना होते हुए दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है.

हुआ क्या था?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना जूनागढ़ में आधार सीमेंट फैक्ट्री की है. सुबह के वक्त कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजें आ रही थीं. इसे सुनकर अपनी चौकी से बाहर आया और जैसे ही दरवाजा बंद करने गया, वैसे ही सामने से शेर आ गया.

दरवाजा बंद रखा, वरना...

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चौकीदार चौकी से बाहर निकलकर गेट बंद करता दिखाई दे रहा है. गनीमत रही कि उसने गेट बंद रखा, वरना शेर उस पर हमला कर सकता था और फैक्ट्री के अंदर भी घुस सकता था.

बाल-बाल बची जान

इस घटना में चौकीदार की जान बाल-बाल बच पाई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शेर कितनी तेज रफ्तार से सीधा उस पर झपटा था. यह तो चौकीदार की किस्मत अच्छी थी कि उसने समय पर दरवाजा बंद कर दिया, वरना शेर सीधे उस पर हमला कर देता.

फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा शेर

जिस आधार सीमेंट फैक्ट्री के पास की यह घटना है, वह गिरनार जंगल के करीब बनी हुई है. इस कारण आए दिन शेरों का झुंड यहां से आता-जाता रहता है. माना जा रहा है कि एक भूखा शेर कुत्तों का शिकार करते हुए फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा. पर मंगलवार सुबह जो कुछ हुआ, उसे देख फैक्ट्री का स्टाफ खौफ में आ गया है.

(जूनागढ़ से विजय सिंह)