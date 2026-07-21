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FIFA World Cup 2026: फाइनल में हार के बाद घर लौटे अर्जेंटीना के खिलाड़ी, लेकिन लियोनेल मेसी नहीं आए साथ

हार से निराश होने के बावजूद, हज़ारों अर्जेंटीनावासी ब्यूनस आयर्स में ओबेलिस्क के पास पारंपरिक जश्न मनाने की जगह पर पहुंचे और रविवार शाम को घंटों तक जश्न मनाया.

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FIFA World Cup 2026: फाइनल में हार के बाद घर लौटे अर्जेंटीना के खिलाड़ी, लेकिन लियोनेल मेसी नहीं आए साथ
Argentina Team Reached Home

वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से हारने के बाद, स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बिना घर लौटी अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम का हज़ारों फ़ैन्स ने ठंड और बारिश की परवाह किए बिना जोरदार स्वागत किया. यह वैसी घर वापसी नहीं थी जैसी अर्जेंटीना के लोगों ने उम्मीद की थी खासकर तब, जब चार साल पहले लाखों लोगों ने 2022 में अपनी टीम की टूर्नामेंट जीत का जश्न मनाया था, लेकिन सड़कों पर खुशी और उत्साह का माहौल था; लोग नाच-गा रहे थे और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करने के लिए आतिशबाज़ी कर रहे थे.

अर्जेंटीना फ़ुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने पहले ही बता दिया था कि टीम के कुछ सदस्य फ़्लाइट में नहीं होंगे, और स्थानीय टेलीविज़न पर दिखाए गए दृश्यों में टीम के मशहूर कप्तान मेसी को विमान से उतरते हुए नहीं देखा गया. कोच लियोनेल स्कालोनी और बाकी टीम का विमान के बाहर रेड कार्पेट और मिलिट्री बैंड के साथ स्वागत किया गया.

इसके बाद वे एक बस में सवार हुए और रास्ते भर उत्साहित फ़ैन्स का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे. लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप न जीत पाने के बावजूद, मार्गा लेडेज़्मा नाम की एक गृहिणी ने कहा, "अर्जेंटीना के लोग फिर भी जश्न मनाएंगे." 36 वर्षीय मार्गा ने मेसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने "हमें इतने सालों तक खुशियां दी हैं." उन्होंने मेसी से अर्जेंटीना के लिए खेलना न छोड़ने की अपील की, लेकिन साथ ही यह भी माना कि 39 साल की उम्र में ऐसा करना मुश्किल होगा.

अर्जेंटीना स्पेन से 1-0 से हार गया. इस मैच की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ाउल हुए और 'एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) ने खराब खेल भावना का प्रदर्शन किया. लेडेज़्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि वे हमारी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि संघर्ष क्या होता है हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं."

कई फ़ैन्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अर्जेंटीना के लिए असली जीत इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 2-1 से मिली जीत थी. यह मैच फ़ॉकलैंड द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के माहौल में खेला गया था. कुछ लोग ऐसे झंडे लिए हुए थे जिन पर लिखा था, "फ़ॉकलैंड अर्जेंटीना का है." इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत के बाद खिलाड़ियों ने यह नारा लिखा हुआ एक बैनर दिखाया था, जिससे लंदन में नाराज़गी पैदा हुई थी; अब फ़ीफ़ा (FIFA) अर्जेंटीना की टीम की जांच कर रहा है. - 'दर्द बहुत ज़्यादा है' -

टेक्सटाइल वर्कशॉप में काम करने वाले 36 साल के लियोनार्डो बैरिएंटोस ने कहा, "इस टीम ने हम सबको एक साथ ला खड़ा किया, और इसके लिए हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए. चाहे धूप हो या बारिश, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे. मैं मेसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया."

28 साल की मारिया ओर्टिज़ अपने दो साल के बच्चे के साथ टीम का स्वागत करने आईं. उन्होंने कहा कि स्पेन "जीत का हकदार था" लेकिन वह "इस बात से खुश हैं कि टीम ने हमें क्या दिया."

मेसी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, "दर्द बहुत ज़्यादा है और इस ज़ख्म को भरने में लंबा समय लगेगा." अपनी एक तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "मैं उन सभी अच्छी यादों को भी संजोकर रखूंगा. आज हमने जो हासिल किया, उसकी अहमियत समझना मुश्किल है, लेकिन यह टीम लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक पहुंची."

टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, राष्ट्रपति जेवियर माइली ने घोषणा की कि वर्ल्ड कप में टीम के प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए टीम की सहमति से भविष्य में एक तारीख तय की जाएगी, जिस दिन सार्वजनिक अवकाश होगा. इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है. हार से निराश होने के बावजूद, हज़ारों अर्जेंटीनावासी ब्यूनस आयर्स में ओबेलिस्क के पास पारंपरिक जश्न मनाने की जगह पर पहुंचे और रविवार शाम को घंटों तक जश्न मनाया.

देर रात, स्मारक के पास थोड़ी झड़पें हुईं और पुलिस ने जश्न मना रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पंद्रह लोगों को हिरासत में लिया गया.

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