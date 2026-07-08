FIFA World Cup 2026: 'यह नाइंसाफी है', मिस्र के कोच होसाम हसन ने लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से हार के बाद लगाए गंभीर आरोप

Argentina vs Egypt, FIFA World Cup 2026: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से राउंड ऑफ़ 16 में 3-2 से मिली रोमांचक और विवादित हार के बाद, मिस्र के हेड कोच होसाम हसन ने टूर्नामेंट में "फेयर प्ले" और "इंसाफ" की कमी का हवाला देते हुए बाकी बचे 2026 FIFA वर्ल्ड कप का व्यक्तिगत रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है. यासर इब्राहिम के 15वें मिनट में हेडर से गोल करने और गोलकीपर मुस्तफा शोबेर द्वारा लियोनेल मेस्सी की पेनल्टी बचाने के बाद मिस्र ऐतिहासिक उलटफेर करने की कगार पर दिख रहा था. मोहम्मद सलाह और हैसम हसन के तेज़ काउंटर-अटैक के बाद मुस्तफा ज़िको के गोल से मिस्र की टीम ने अपनी बढ़त बढ़ाई, जिससे अर्जेंटीना का टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होना तय लग रहा था.

मैच के आखिरी मिनटों में अर्जेंटीना की वापसी के साथ पासा पलट गया. क्रिस्टियन रोमेरो ने 79वें मिनट में हेडर से गोल किया, इसके चार मिनट बाद मेस्सी ने बराबरी का गोल किया, और फिर एंज़ो फर्नांडीज ने स्टॉपेज-टाइम में विजयी गोल करके अर्जेंटीना की 3-2 से जीत पक्की कर दी.

मैच खत्म होने के बाद, साफ़ तौर पर निराश हसन ने पत्रकारों से कहा कि उनकी टीम के साथ अन्याय हुआ है. ESPN UK के अनुसार, मैच के बाद हसन ने पत्रकारों से कहा, "अर्जेंटीना की जीत पूरी तरह से गैर-वाजिब है. मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज लौटने के बाद, मैं इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि इसमें कोई इंसाफ नहीं है. मेरा व्यक्तिगत विरोध यह है कि मैं यह वर्ल्ड कप दोबारा नहीं देखूंगा. जब मैं घर और अपने देश वापस जाऊंगा, तो मैं इसे नहीं देखूंगा."

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उन्होंने आगे कहा, "जीतने का हक हमारा था, और मैं यह नहीं कहना चाहता कि 'हमारी किस्मत खराब थी' - नहीं. हमने सम्मान के साथ विदाई ली, हमारी तरफ से सम्मान बना रहा. लेकिन अंतिम परिणाम, बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के अलावा, उस 'फेयर प्ले' से बहुत दूर है जिसकी FIFA बात करता है और सम्मान से भी बहुत दूर है. आज न तो सम्मान था और न ही फेयर प्ले."

हसन ने संकेत दिया कि बाहरी प्रभावों ने परिणाम को प्रभावित किया. ESPN के अनुसार हसन ने कहा, "हम मौजूदा चैंपियन से बेहतर दिख रहे थे, हर चीज में बेहतर , लेकिन परिणाम पिच पर आंतरिक कारकों और पिच के बाहर बाहरी कारकों से प्रभावित हुआ." उन्होंने कहा, "शायद वे वर्ल्ड चैंपियन को कॉम्पिटिशन में बनाए रखना चाहते थे. शायद वे चाहते थे कि मेसी रेस में बने रहें. फुटबॉल में कभी-कभी खेल की तकनीकी बातों से परे बाहरी चीज़ें भी असर डालती हैं. वर्ल्ड चैंपियन को हर स्तर पर सपोर्ट मिला."

उन्होंने आगे कहा, "मैं इसे अच्छे शब्दों में कहना चाहता हूं और 'बैड लक' कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है और यह नाइंसाफी है."