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3 minutes ago

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा. यह वह मैच नहीं है, जिसे कोई टीम खेलना चाहेगी. फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही खिताब के दावेदार के तौर पर अमेरिका आए थे और दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल दिखाया. लेकिन सेमीफ़ाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. फ्रांस को स्पेन ने हराया, जबकि इंग्लैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ मिली बढ़त को गंवाया और आखिरी में उसे अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 

दोनों टीमों की लाइन अप

फ्रांस: माइक मैगनन - थियो हर्नांडेज़, मैक्सेंस लैक्रोइक्स, इब्राहिमा कोनाटे, मालो गुस्टो - एड्रियन रैबियोट, रेयान चेर्की, वॉरेन ज़ायर-एमरी - माइकल ओलिसे, डेज़ायर डोए, किलियन एम्बाप्पे.

इंग्लैंड: डीन हेंडरसन - जैरेल क्वांसा, एज़री कोंसा, मार्क गुएही, जेड स्पेंस - डेक्लान राइस, मॉर्गन रोजर्स, एबेरेची एज़े - बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड, इवान टोनी.

Jul 19, 2026 02:32 (IST)
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France vs England Live: शुरू हुआ एक्शन

फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मैच की लाइव एक्शन शुरू हो गया है. इंग्लैंड पहले ही मिनट से अटैक कर रही है और वह अभी फ्रांस के एरिया में खेल रही है. 

Jul 19, 2026 02:17 (IST)
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France vs England Live: ट्यूशेल ने किया फैसले का बचाव

अर्जेंटीना के खिलाफ़ सेमीफ़ाइनल मैच में डिफ़ेंस को प्राथमिकता देने वाले सब्स्टिट्यूशन (खिलाड़ियों को बदलने) के कारण इंग्लैंड के हेड कोच की आलोचना हो रही है. लेकिन ट्यूशेल ने कहा कि उन्हें उन फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है.

"अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अपने फैसलों पर पछतावा है, तो मेरा जवाब है - नहीं. मुझे अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि हम बहुत ज़्यादा पैसिव हो गए थे. मैंने अपनी इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, अनुभव और कॉम्पिटिटिवनेस  पर भरोसा करते हुए कई फैसले लिए; ये फैसले मैंने टीम की मदद करने और नतीजा हासिल करने के लिए लिए थे. अगर मैंने मदद नहीं की होती, तो मुझे पछतावा होता. अगर हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो मुझे पछतावा होता, लेकिन खुद उन फैसलों पर मुझे कोई पछतावा नहीं है."

Jul 19, 2026 02:15 (IST)
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France vs England Live: फ्रांस की लाइन अप

फ्रांस ने इस मैच के लिए अपनी लाइन अप कंफर्म कर दी है. 

फ्रांस की शुरुआती इलेवन: माइक मेगनन - थियो हर्नांडेज़, मैक्सेंस लैक्रोइक्स, इब्राहिमा कोनाटे, मालो गुस्टो - एड्रियन रबियोट, रेयान चेर्की, वॉरेन ज़ैरे-एमरी - माइकल ओलीस, डिज़ायर डू, किलियन एमबीप्पे.

Jul 19, 2026 02:14 (IST)
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France vs England Live: इंग्लैंड की लाइन अप

इंग्लैंड ने मैच के लिए अपनी लाइन-अप कंफर्म कर दी है. 

इंग्लैंड की शुरुआती इलेवन: डीन हेंडरसन - जेरेल क्वांसाह, एज़री कोन्सा, मार्क गुही, जेड स्पेंस - डेक्लान राइस, मॉर्गन रोजर्स, एबेरेची एज़े - बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड, इवान टोनी.

Jul 19, 2026 02:13 (IST)
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France vs England Live: क्या हुआ था आखिरी बार

फ्रांस और इंग्लैंड पिछली बार 2022 वर्ल्ड कप के क्वार्टर-फ़ाइनल में भिड़े थे, जिसमें 'लेस ब्लूज़' (फ्रांस की टीम) ने 2-1 से जीत हासिल कर सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाई थी. 17वें मिनट में ऑरेलियन चौमेनी ने फ्रांस को बढ़त दिलाई, लेकिन 54वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी से स्कोर बराबर कर दिया. ओलिवियर गिरौड ने हेडर के जरिए फ्रांस के लिए दूसरा गोल किया. मैच के आखिरी मिनटों में केन को एक और पेनल्टी मिली, लेकिन उन्होंने गेंद को क्रॉसबार के ऊपर मार दिया और इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

Jul 19, 2026 02:11 (IST)
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France vs England Live: डेसचैम्प्स के लिए एम्बाप्पे का इमोशनल मैसेज

आज का मैच डिडियर डेसचैम्प्स के लिए फ्रांस के कोच के तौर पर आखिरी मैच होगा. 2012 में टीम से जुड़ने के बाद, डेसचैम्प्स ने फ्रांस को मुश्किल दौर से बाहर निकालने में मदद की. 2018 में, हेड कोच के तौर पर उन्होंने फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताया और वे खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर वर्ल्ड कप जीतने वाले इतिहास के सिर्फ़ तीसरे व्यक्ति बने. इसके साथ ही वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल, नेशंस लीग का खिताब और यूरोस सिल्वर मेडल को भी जोड़ लें, तो इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि वे फ्रेंच नेशनल टीम के अब तक के सबसे महान मैनेजर हैं.

किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांसीसी हेड कोच के लिए ऐसे में एक इमोशनल मैसेज लिखा है.  एम्बाप्पे ने लिखा,"आपने पिछले 14 सालों में जो योगदान दिया है, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है; इस टीम को फिर से खड़ा करने में आपकी भूमिका बहुत अहम रही है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे हमारे देश के सबसे महान दिग्गजों में से एक के साथ काम करने का मौका मिला, और हमने साथ मिलकर जो कुछ भी अनुभव किया और हासिल किया, उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी. मैं आपके नए सफर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उस सब के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं जो आपने इस जर्सी को दिया है, जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है."

Jul 19, 2026 02:09 (IST)
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France vs England Live: क्या गोल होता है काउंट

भले ही इस मैच का कोई खास महत्व न हो - सिवाय इसके कि इससे टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम तय होगी - फिर भी इसे वर्ल्ड कप का एक आधिकारिक मैच माना जाता है. इसका मतलब है कि मैच के दौरान किए गए गोल या बनाए गए रिकॉर्ड आधिकारिक माने जाएंगे. फिलहाल लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में आगे हैं. लेकिन किलियन एम्बाप्पे की नज़र इस मैच में मेसी को पीछे छोड़ने की होगी. फ्रांस के कप्तान की नजर लगातार दूसरी बार FIFA वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने पर होगी.

Jul 19, 2026 02:08 (IST)
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फ्रांस बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

  • कुल मैच: 32
  • इंग्लैंड जीता: 17
  • फ्रांस जीता:  10
  • ड्रॉ: 5

Jul 19, 2026 02:06 (IST)
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France vs England Live: एम्बाप्पे के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड

फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे के निशाने पर इस मैच में वर्ल्ड कप होगा. एम्बाप्पे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में लियोनेल मेसी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे. इस वर्ल्ड कप में उनके नाम आठ गोल हैं और अपने करियर में उन्होंने कुल 20 गोल किए हैं. शनिवार को अगर वे और गोल कर पाते हैं, तो वे मेसी के 21 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं. साथ ही वह गोल्डन बूट की रेस में भी आगे निकल जाएंगे.

Jul 19, 2026 02:01 (IST)
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France vs England Live: स्वागत है आपका

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का सामना इंग्लैंड से है. दोनों ही देशों को टूर्नामेंट की शुरुआत से खिताब का दावेदार माना जा रहा था. लेकिन सेमीफाइनल में आकर दोनों का चैंपियन बनने का सपना टूट गया. जहां फ्रांस को स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा तो वहीं इंग्लैंड को अर्जेंटीना से. आज दोनों ही टीमें तीसरे स्थान के लिए अपना सबकुछ झोंक देंगी.

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