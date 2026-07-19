आज का मैच डिडियर डेसचैम्प्स के लिए फ्रांस के कोच के तौर पर आखिरी मैच होगा. 2012 में टीम से जुड़ने के बाद, डेसचैम्प्स ने फ्रांस को मुश्किल दौर से बाहर निकालने में मदद की. 2018 में, हेड कोच के तौर पर उन्होंने फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताया और वे खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर वर्ल्ड कप जीतने वाले इतिहास के सिर्फ़ तीसरे व्यक्ति बने. इसके साथ ही वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल, नेशंस लीग का खिताब और यूरोस सिल्वर मेडल को भी जोड़ लें, तो इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि वे फ्रेंच नेशनल टीम के अब तक के सबसे महान मैनेजर हैं.

किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांसीसी हेड कोच के लिए ऐसे में एक इमोशनल मैसेज लिखा है. एम्बाप्पे ने लिखा,"आपने पिछले 14 सालों में जो योगदान दिया है, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है; इस टीम को फिर से खड़ा करने में आपकी भूमिका बहुत अहम रही है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे हमारे देश के सबसे महान दिग्गजों में से एक के साथ काम करने का मौका मिला, और हमने साथ मिलकर जो कुछ भी अनुभव किया और हासिल किया, उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी. मैं आपके नए सफर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उस सब के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं जो आपने इस जर्सी को दिया है, जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है."