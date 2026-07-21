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FIFA World Cup 2026: नयापन से लेकर विवाद और विदाई, फीफा इस बार क्या लेकर आया

स्पेन ने इससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. ​​उसने मेसी को उनके शानदार करियर का एक और यादगार अध्याय जोड़ने से रोक दिया और टूर्नामेंट की सबसे यादगार कहानी अपने नाम कर ली.

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FIFA World Cup 2026: नयापन से लेकर विवाद और विदाई, फीफा इस बार क्या लेकर आया
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 Recap: यह वर्ल्ड कप शुरू से ही अलग दिख रहा था. FIFA ने होस्ट चुनने से पहले ही 48 टीमों वाले बड़े फ़ॉर्मेट को मंज़ूरी दे दी थी, और जब 2018 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त बोली जीती, तो 2026 वर्ल्ड कप तीन देशों में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट बन गया.
बाद में फ़ुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ने तीन और बदलावों की पुष्टि की: मुँह ढकने वाले खिलाड़ियों के लिए ऑटोमैटिक रेड कार्ड, हर मैच में ज़रूरी हाइड्रेशन ब्रेक, और गोलकीपर के ज़्यादा देर तक गेंद अपने पास रखने पर अटैक करने वाली टीम को कॉर्नर मिलना.

अलग-अलग स्टाइल

इस बड़े टूर्नामेंट में फ़ुटबॉल की कई तरह की फ़िलॉसफ़ी और कल्चर देखने को मिले. एक तरफ़ पॉज़िशन के हिसाब से खेलने और गेंद पर कब्ज़ा बनाए रखने वाली टीमें थीं, तो दूसरी तरफ़ तेज़ी और शानदार खेल दिखाने का जोखिम उठाने वाली, आक्रामक और हाई-प्रेसिंग टीमें थीं. यूरोप की टीमें भी साफ़ तौर पर दो अलग-अलग शैलियों में बँटी हुई थीं. फ़्रांस ने काइलियन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिस जैसे अटैकर्स पर ज़्यादा भरोसा किया.

इसके उलट, स्पेन ने अपना गेम प्लान सब्र और विरोधी को रोके रखने पर बनाया. उनके डिफ़ेंस ने लगातार क्लीन शीट का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ा और लगातार छह मैच तक क्लीन शीट बनाए रखी - यह सिलसिला 2022 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था - और शिनहुआ के अनुसार, पुर्तगाल के ख़िलाफ़ राउंड ऑफ़ 16 में जीत के बाद गोलकीपर उनाई साइमन का शटआउट स्ट्रीक 609 मिनट तक पहुँच गया.

मोरक्को ने अपने खास मॉडल के साथ अफ़्रीका की उम्मीदों को आगे बढ़ाया, जिसमें पॉज़िशन की समझ के साथ-साथ तेज़ी और हिम्मत का मेल था; वे 2022 में सेमीफ़ाइनल तक पहुँचने वाली टीम के गहरे डिफ़ेंसिव ब्लॉक की तुलना में विरोधियों को तेज़ी से रोकने में माहिर थे. वहीं, दक्षिण अमेरिकी टीमों ने भी शानदार खेल दिखाया, भले ही उस क्षेत्र की कई पूर्व विजेता टीमें - जैसे ब्राज़ील और उरुग्वे - उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं.

नए स्टार्स का उदय, दिग्गजों की विदाई

यह टूर्नामेंट उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ. मोरक्को के अयूब बौआदी इसका एक अच्छा उदाहरण हैं. 18 साल के बौआदी, जो फ़्रेंच लीग 1 क्लब लिली के लिए खेलते हैं, ने यूथ लेवल पर फ़्रांस का प्रतिनिधित्व किया था और मई में ही एटलस लायंस के लिए खेलने के लिए उपलब्ध हुए, जब FIFA ने उनकी टीम बदलने की मंज़ूरी दी. उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्वता दिखाई और अपने खेल से मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल जैसे क्लबों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

कोटे डी आइवर के 19 साल के यान डियोमांडे बड़ी उम्मीदों के साथ टूर्नामेंट में आए थे और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की. उनकी अफ़्रीकी टीम नॉकआउट राउंड तक पहुँची, लेकिन नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड के आखिरी समय में किए गए गोल की वजह से हार गई. कोलंबिया के गुस्तावो पुएर्टा भी चुपचाप बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक थे. रेसिंग सैंटेंडर के इस मिडफील्डर की क्रिएटिविटी और पासिंग की बेहतरीन क्षमता बहुत काम आई. कोलंबिया राउंड ऑफ़ 16 तक पहुँचा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में स्विट्ज़रलैंड से हार गया.

इन नए खिलाड़ियों के आने के साथ-साथ कुछ बड़े खिलाड़ियों ने भी विदाई ली. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मोड्रिक और नेमार जैसे आज के दौर के महान खिलाड़ियों ने फ़ुटबॉल के सबसे बड़े मंच को अलविदा कहा.

मैदान के अंदर और बाहर विवाद

ग्रुप स्टेज के दौरान FIFA के नए नियमों में से एक ने सुर्खियाँ बटोरीं. मैदान पर बहस के दौरान मुँह छिपाने पर रोक लगाने वाले नियम के तहत पैराग्वे के मिगुएल अल्मिरॉन को बाहर (रेड कार्ड) भेजा गया. ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने.

तुर्की के डिफेंडर मेर्ट मुल्डुर के साथ हुई घटना के कारण अटलांटा यूनाइटेड के विंगर को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया. FIFA ने कहा कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पैराग्वे के आखिरी ग्रुप मैच से बाहर हो गए.

एक और अजीब घटना फ़ोलारिन बालोगुन से जुड़े विवाद की थी. बोस्निया-हर्जेगोविना के ख़िलाफ़ अपनी टीम की जीत (राउंड ऑफ़ 32) के दौरान विरोधी खिलाड़ी के टखने पर पैर रखने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स के फ़ॉरवर्ड को बाहर भेज दिया गया. इस घटना के कारण उन्हें अपने-आप एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया.

कुछ दिनों बाद, FIFA की अनुशासनात्मक समिति ने अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया, बालोगुन पर 40,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया और उन्हें बेल्जियम के ख़िलाफ़ खेलने की मंज़ूरी दे दी.

बेल्जियम फ़ेडरेशन ने इस फ़ैसले का विरोध किया, लेकिन FIFA की अपील समिति ने मैच शुरू होने से आठ घंटे से भी कम समय पहले इस चुनौती को खारिज कर दिया. UEFA ने कहा कि इस कदम ने "सीमा पार कर ली है" और इसे "अभूतपूर्व, समझ से परे और अनुचित" बताया. बाद में बालोगुन ने खुद कहा कि उन्हें पता था कि इस फैसले को पलटने से "काफी विवाद होगा."

इस टूर्नामेंट ने अटैकिंग खिलाड़ियों की एक शानदार पीढ़ी को सामने लाया. एम्बाप्पे ने 10 गोल किए, जबकि आठ बार बैलन डी'ओर जीतने वाले लियोनेल मेसी ने - जो अपना छठा और शायद आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे - आठ गोल किए. अर्लिंग हालैंड, जूड बेलिंगहैम, हैरी केन और मिकेल ओयारज़ाबल भी गोल्डन बूट अवॉर्ड की दौड़ में थे. इन खिलाड़ियों ने यह नए सिरे से तय किया कि फैंस किसी बड़े टूर्नामेंट में एक फॉरवर्ड खिलाड़ी से क्या उम्मीद कर सकते हैं.

स्पेन ने इससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. ​​उसने मेसी को उनके शानदार करियर का एक और यादगार अध्याय जोड़ने से रोक दिया और टूर्नामेंट की सबसे यादगार कहानी अपने नाम कर ली.

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