FIFA सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों पर भी बरसेगा छप्पर फाड़ पैसा, जानें विजेता को मिलेगी कितनी रकम?

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी लेकर जाएगी. इतना ही नहीं सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों पर भी पैसों की बारिश होगी. विजेता से लेकर चौथे स्थान पर रहने वाली टीम तक, सभी के लिए करोड़ों रुपये की प्राइज मनी तय की गई है.
फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि (प्राइज पूल) की पुष्टि की है, जिससे यह टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे ज्यादा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट बन गया है. 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में पुरस्कारों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह पक्का हो गया है कि हिस्सा लेने वाले हर देश को उनके प्रदर्शन के आधार पर अच्छी-खासी रकम मिलेगी.
उपविजेता और विजेता को मिलेगी कितनी रकम?
- विजेता (Champion): 50 मिलियन डॉलर (करीब ₹417-420 करोड़)
- उपविजेता (Runner-up): 33 मिलियन डॉलर (करीब ₹275-277 करोड़)
- तीसरा स्थान (सेमीफाइनल में हारने वाली एक टीम): 29 मिलियन डॉलर (करीब ₹242-243 करोड़)
- चौथा स्थान (सेमीफाइनल में हारने वाली दूसरी टीम): 27 मिलियन डॉलर (करीब ₹225-226 करोड़)
FIFA ने क्यों बढ़ाई प्राइज मनी?
टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्टिंग से अच्छी कमाई हुई है. इसके अलावा कमर्शियल पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप डील हुई हैं, जिससे FIFA प्राइज फंड में इजाफा हुआ है. गवर्निंग बॉडी का मकसद हिस्सा लेने वाले नेशनल एसोसिएशन को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देना और साथ ही उन टीमों को इनाम देना भी है जो टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचती हैं.
FIFA वर्ल्ड कप 2026 पिछले टूर्नामेंट्स की तुलना में कैसा है?
2026 का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा इनाम देने वाला रहा है. जहां कतर में हुए 2022 FIFA वर्ल्ड कप में कुल प्राइज पूल 440 मिलियन USD था, वहीं नए टूर्नामेंट में 1 बिलियन USD का एलोकेशन करके यह रकम दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. यह बढ़ोतरी FIFA की उस महत्वाकांक्षा को दिखाती है जिसके तहत वह बढ़े हुए वर्ल्ड कप को अब तक का सबसे ज़्यादा कमाई वाला फ़ुटबॉल टूर्नामेंट बनाना चाहता है.
दांव पर फाइनल का टिकट
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल बुधवार देर रात 12.30 बजे से (भारतीय समय के अनुसार) अटलांटा स्टेडियम (जॉर्जिया) में खेला जाएगा. इस मुकाबले में साल 1966 की चैंपियन इंग्लैंड की भिड़ंत डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होगी. इस 'हाईवोल्टेज मैच' में दोनों टीमों के लिए फाइनल का अंतिम टिकट दांव पर होगा.
भारत में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना का लाइव मैच कहां देखें?
भारतीय फुटबॉल फैंस सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, दोनों पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण फ्री में DD स्पोर्ट्स पर होगा. भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Unite8 स्पोर्ट्स पर भी दिखाया जाएगा.
भारत में कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग
यह मैच ZEE5 पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जो भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक डिजिटल राइट्स होल्डर है. लाइव स्ट्रीम देखने के लिए फ़ैंस को FIFA वर्ल्ड कप का खास सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा.
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