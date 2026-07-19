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बुकायो साका की हैट्रिक, एम्बाप्पे का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड का 60 साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन, फ्रांस को 6-4 से हराकर जीता ब्रॉन्ज

इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का अपना 60 सालों के इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में फ्रांस को 6-4 से हरा दिया.

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बुकायो साका की हैट्रिक, एम्बाप्पे का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड का 60 साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन, फ्रांस को 6-4 से हराकर जीता ब्रॉन्ज
FIFA World Cup 2026 England Beat France by 6-4 Record

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉन्ज मैडल मैच में गोल की बरसात देखने को मिली. इस मुकाबले में कुल रिकॉर्ड 10 गोल हुए. 6 इंग्लैंड की तरफ से और 4 फ्रांस की तरफ से. मैच की आखिरी  सीटी बजने पर इंग्लैंड ने 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया और बीते 60 सालों के इतिहास में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान पर फिनिश किया. 1966 के बाद इंग्लैंड पहली बार तीसरे स्थान पर फिनिश करने में सफल हुई है.  

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