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'FIFA मेसी को वर्ल्ड कप में बनाए रखना चाहता था', VAR विवाद के बीच मिस्र का बड़ा बयान

Egypt Coach on Lionel Messi: मिस्र के फॉरवर्ड मोस्तफा जिको ने मैच के बाद रेफरी के फैसलों पर नाराजगी जाहिर की. करीब 60वें मिनट में उन्होंने मिस्र के लिए दूसरा गोल किया था, जिससे टीम की बढ़त मजबूत हो गई थी, लेकिन VAR जांच के बाद उस गोल को रद्द कर दिया गया था.

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'FIFA मेसी को वर्ल्ड कप में बनाए रखना चाहता था', VAR विवाद के बीच मिस्र का बड़ा बयान
Egypt Coach on Lionel Messi:

Egypt Coach on Lionel Messi: FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ़ 16 से अपनी टीम के बाहर होने के बाद, मिस्र के हेड कोच होसाम हसन ने कहा कि उनकी टीम मौजूदा चैंपियन से "हर मामले में" बेहतर दिखी. उन्होंने आरोप लगाया कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी और उनकी टीम को टूर्नामेंट में बनाए रखना चाहती है, जिन्हें उनके अनुसार "हर स्तर पर समर्थन मिला". अटलांटा में हुआ यह मैच मौजूदा FIFA वर्ल्ड कप के यादगार मैचों में से एक बन गया. मौजूदा चैंपियन टीम 67वें मिनट में 2-0 से पीछे थी, लेकिन क्रिस्टियन रोमेरो, मेसी और एंजो फर्नांडीज के 13 मिनट में किए गए तीन गोलों ने स्टेडियम और घर पर मैच देख रहे फैंस को हैरान कर दिया. अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

मैच के सबसे अहम पलों में से एक था 59वें मिनट में मिस्र के मोस्तफा ज़िको का गोल, जिसे VAR ने खारिज कर दिया; अगर यह गोल माना जाता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. मिस्र की टीम को एक और बात से गुस्सा आया, और वह था एंजो के स्टॉपेज-टाइम विनिंग गोल से ठीक पहले एलेक्सिस मैक एलिस्टर का फाउल.

मैच के बाद, होसाम ने आरोप लगाया कि मैच "मैदान के अंदरूनी और बाहर के बाहरी कारकों से प्रभावित था". ESPN की रिपोर्ट के अनुसार, हसन ने पत्रकारों से कहा, "हम मौजूदा चैंपियन से बेहतर दिखे - हर मामले में बेहतर - लेकिन नतीजा मैदान के अंदरूनी और बाहर के बाहरी कारकों से प्रभावित था."

"शायद वे विश्व चैंपियन को टूर्नामेंट में बनाए रखना चाहते थे. शायद वे चाहते थे कि मेसी मुकाबले में बने रहें. फुटबॉल में कभी-कभी ऐसे बाहरी कारक होते हैं जो तकनीकी पहलुओं से परे होते हैं. विश्व चैंपियन को हर स्तर पर समर्थन मिला."
"ऐसा लगता है कि इस नतीजे पर अर्जेंटीना की तरफ से दबाव था. हम रेफरी के चयन पर आपत्ति जता रहे थे क्योंकि फ्रांस वाली स्थिति [अर्जेंटीना ने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को हराया था] थी, लेकिन किसी न किसी को कभी न कभी नुकसान उठाना ही पड़ता है, और हमें नुकसान उठाना पड़ा."

होसाम ने यह भी कहा कि उन्हें मैच में "सम्मान या फेयर प्ले" नहीं दिखा. उन्होंने आरोप लगाया कि मिस्र के स्टार मोहम्मद सलाह पर फाउल के बावजूद पेनल्टी नहीं दी गई, और उस घटना की VAR से जांच भी नहीं की गई. "हमें न तो सम्मान मिला और न ही निष्पक्ष खेल देखने को मिला. एक पेनल्टी को खारिज कर दिया गया [मोहम्मद सलाह पर कथित फाउल], VAR से इसकी जांच भी नहीं की गई, और हमारा दूसरा गोल, न जाने क्यों, अमान्य करार दिया गया. हम सबने देखा कि शर्ट खींची गई थी [मैक एलिस्टर द्वारा] और VAR से कोई जांच भी नहीं हुई. ज़िंदगी नाइंसाफी से भरी है, आम ज़िंदगी में भी नाइंसाफी होती है, तो खेलों में निष्पक्षता क्यों नहीं है?"

हेड कोच ने कहा कि वह "मैच के नतीजे और जिस तरह से चीजें हुईं, उससे संतुष्ट नहीं हैं". "मैं इसे अच्छे शब्दों में कहना चाहता हूं और 'बैड लक' (दुर्भाग्य) कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और यह अन्याय है," उन्होंने अपनी बात खत्म की.

मैच की बात करें तो, मिस्र ने 15वें मिनट में अर्जेंटीना को चौंका दिया जब यासर इब्राहिम ने मारवान अत्तिया के कॉर्नर पर हेडर से गोल किया. निकोलस टैग्लियाफिको को पेनल्टी मिलने के बाद अर्जेंटीना के पास तुरंत जवाब देने का मौका था, लेकिन गोलकीपर मुस्तफा शोबेर ने लियोनेल मेस्सी को पेनल्टी स्पॉट से गोल करने से रोक दिया.

शोबेर ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज के प्रयासों को रोककर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जबकि मेस्सी की फ्री-किक क्रॉसबार से टकराई और हाफ-टाइम तक मिस्र 1-0 से आगे रहा. मिस्र को लगा कि उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत में मुस्तफा ज़िको के ज़रिए अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन VAR रिव्यू के बाद गोल को अमान्य करार दिया गया. हालांकि, फिरौन (मिस्र की टीम) को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि ज़िको ने 67वें मिनट में मोहम्मद सलाह और हैसम हसन के बेहतरीन खेल के बाद एक तेज़ जवाबी हमले (काउंटर-अटैक) को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया.

अर्जेंटीना ने अटैक को मज़बूत करने के बाद नए जोश के साथ वापसी की. क्रिस्टियन रोमेरो ने 79वें मिनट में मेस्सी की बेहतरीन फ्री-किक पर हेडर से गोल करके अंतर कम किया. ठीक चार मिनट बाद, मेस्सी ने बॉक्स के किनारे से एक ज़बरदस्त शॉट लगाकर मैच बराबरी पर ला दिया; गेंद गोलकीपर के दस्तानों और क्रॉसबार के निचले हिस्से को छूती हुई नेट में चली गई.

जब एक्स्ट्रा टाइम की संभावना बन रही थी, अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम में शानदार वापसी पूरी की. पेनल्टी एरिया के किनारे एक ढीली गेंद एन्ज़ो फर्नांडीज के पास आई, और मिडफील्डर ने शांति से नीचे के कोने में शॉट मारकर 3-2 से रोमांचक जीत पक्की कर ली. इस जीत के साथ अर्जेंटीना क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंच गया है, जहां 8 जुलाई को उसका मुक़ाबला स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया के बीच होने वाले राउंड ऑफ़ 16 के मैच के विजेता से होगा.

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