FIFA WORLD CUP 2026: 'अभी सब खत्म नहीं हुआ है', प्रदर्शन से निराश क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैच के बाद शेयर किया गया पोस्ट हुआ वायरल

Portugal vs DR Congo, Cristiano Ronaldo Reaction: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में DR कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भी पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो उम्मीद बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि टीम को जल्द ही अगले मैच पर ध्यान देना चाहिए. X पर रोनाल्डो ने कहा, "यह वैसी शुरुआत नहीं थी जैसी हम चाहते थे, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है. सिर ऊंचा रखें और अगले गेम पर ध्यान दें." पॉइंट्स गंवाने के बावजूद उन्होंने एक दृढ़ सोच दिखाई.
Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में DR कांगो के खिलाफ पुर्तगाल के 1-1 से ड्रॉ मैच में रोनाल्डो के लिए एक और मुश्किल रात रही. अनुभवी स्ट्राइकर पूरे मैच के दौरान कोई खास असर नहीं डाल पाए. ESPN FC के X हैंडल के अनुसार, रोनाल्डो ने मैच में 25 बार गेंद को छुआ (टच किया), तीन शॉट लिए लेकिन एक भी टारगेट पर नहीं लगा, और सिर्फ़ एक ड्यूल (आमना-सामना) जीता. इससे पता चलता है कि DR कांगो के डिफेंस ने उन्हें कितनी अच्छी तरह रोक कर रखा.
यह उनके वर्ल्ड कप करियर के सबसे कम भागीदारी वाले मैचों में से एक था. वर्ल्ड कप में किसी मैच की शुरुआत करते हुए यह उनके द्वारा दर्ज किए गए दूसरे सबसे कम टच थे, जो पुर्तगाल के अटैकिंग खेल में उनके सीमित प्रभाव को दिखाता है. यह निराशा बड़े टूर्नामेंटों में उनके फॉर्म को लेकर बढ़ती चिंता को और बढ़ाती है, क्योंकि रोनाल्डो अब बड़े टूर्नामेंटों में लगातार 10 मैचों से कोई गोल नहीं कर पाए हैं. यह एक ऐसा अनचाहा सिलसिला है जो ग्लोबल स्टेज पर उनके अनुभव और कद के बावजूद जारी है.
वहीं, रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम अपने पहले मैच में पॉइंट्स गंवा बैठी, क्योंकि जोआओ नेवेस के शुरुआती गोल के बाद योएन विसा ने बराबरी का गोल कर दिया और मैच 1-1 से ड्रॉ रहा. पुर्तगाल ने शानदार शुरुआत की और छठे मिनट में बढ़त बना ली, जब पेड्रो नेटो ने जोआओ नेवेस के लिए एक सटीक क्रॉस दिया. नेवेस ने शानदार हेडर से दूर के कोने में गेंद पहुंचाकर अपना चौथा इंटरनेशनल गोल किया.
हालांकि, शुरुआती बढ़त के बाद पुर्तगाल की लय बिगड़ती दिखी. वे बिना किसी जल्दबाजी के गेंद को पास करते रहे और बहुत कम मौके बनाए, जबकि DR कांगो ने काउंटर-अटैक से खतरा पैदा किया.
उनकी मेहनत का फल पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में मिला, जब विसा बिना किसी रुकावट के आगे आए और आर्थर मासुअकु के क्रॉस पर हेडर से गोल करके अफ्रीकी टीम को बराबरी पर ला दिया. दूसरे हाफ की शुरुआत में पुर्तगाल को लगा कि जोआओ कैन्सेलो के शानदार शॉट से उन्हें फिर से बढ़त मिल गई है, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण इसे अमान्य कर दिया गया. इसके बाद DR कांगो ने भी गोल करने का मौका बनाया; सेड्रिक बाकम्बु ने ब्रूनो फर्नांडीस को पीछे छोड़ते हुए गोलपोस्ट पर शॉट मारा, जो पुर्तगाल के लिए खतरे की घंटी थी.
मैच के आखिर में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ने पुर्तगाल के खेल में जान फूंकी और रोनाल्डो के लिए मौके बनाए, लेकिन अनुभवी स्ट्राइकर गोल नहीं कर पाए और पुर्तगाली टीम गोल करने के लिए जूझती रही. आखिरी समय में दबाव बनाने के बावजूद पुर्तगाल जीत हासिल नहीं कर सका; DR कांगो ने डटकर मुकाबला किया और 1974 के बाद अपने पहले वर्ल्ड कप में एक यादगार पॉइंट हासिल किया.
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