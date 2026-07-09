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"पुर्तगाल हमेशा," FIFA वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का छलका दर्द

स्पेन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 से पुर्तगाल के बाहर होने के बाद इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो ने अपनी टीम की एक साथ तस्वीर पोस्ट की है.

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"पुर्तगाल हमेशा," FIFA वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का छलका दर्द
क्रिस्टियानो ने इंस्टाग्राम पर टीम के साथ पोस्ट की तस्वीर
PTI

स्पेन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 से पुर्तगाल के बाहर होने और अपने इंटरनेशनल फुटबॉल भविष्य को लेकर तमाम अटकलों के बावजूद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी टीम के साथ एकजुटता दिखाई. स्पेन के खिलाफ मुकाबले से पहले ही घोषणा कर चुके क्रिस्टियानो अपना आखिरी FIFA वर्ल्ड कप खेल रहे थे. उन्हें एक बार फिर दुखी चेहरे और आंखों में आंसू लिए मैदान छोड़ना पड़ा, क्योंकि मिकेल मेरिनो के आखिरी समय में किए गए गोल और उनकी टीम (खुद उनके और ब्रूनो फर्नांडीस सहित) द्वारा कई मौके गंवाने के कारण पुर्तगाल को फिर से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही खेल के सबसे बड़े मंच पर इस महान स्ट्राइकर के करियर का अंत हो गया.

इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो ने अपनी टीम की एक साथ तस्वीर पोस्ट की और कहा, "पुर्तगाल हमेशा" (देश के लिए प्रेम व्यक्त करना). मैच के बाद, क्रिस्टियानो ने कहा कि भले ही यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन वह पुर्तगाल की जर्सी में अपने भविष्य को लेकर कोई "जल्दबाजी में फैसला" नहीं लेंगे.

क्रिस्टियानो के डेब्यू के बाद से पुर्तगाल का सफर

सबसे बड़े मंच पर क्रिस्टियानो के डेब्यू के बाद से पुर्तगाल ने 2006 में अपने पहले टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया, उसके बाद 2010 सीजन में राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई, फिर 2014 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया और फिर 2018 में प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया. 2022 सीजन में पुर्तगाल ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, लेकिन उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना के लिए प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतकर और फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके 'GOAT' (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) की बहस को लगभग खत्म कर दिया.

क्रिस्टियानो का 27 मैच और 11 गोल के साथ समाप्त हुआ करियर

क्रिस्टियानो का FIFA वर्ल्ड कप करियर 27 मैचों (किसी खिलाड़ी द्वारा दूसरे सबसे ज्यादा मैच) और सिर्फ 11 गोल के साथ समाप्त हुआ, जो उनके कद और क्लब स्तर की उपलब्धियों को देखते हुए उम्मीद के मुताबिक नहीं था. टूर्नामेंट में जाने से पहले, क्रिस्टियानो की भागीदारी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा.

इस सीजन में क्रिस्टियानो के नाम पांच मैच और तीन गोल

उन्होंने इस सीजन में पांच मैचों में तीन गोल किए. हालांकि, अपने आखिरी मैच में उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया. FIFA वर्ल्ड कप के दौरान 17 शॉट लिए, लेकिन अपने साथियों के लिए एक भी मौका नहीं बनाया- यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा ऐसा रिकॉर्ड था.

USA, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट में, उतार-चढ़ाव के बावजूद क्रिस्टियानो ने एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और दुनिया को अपनी लंबी उम्र और खेल में बने रहने की क्षमता का सबूत दिया.

वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला ऐसा मैच

क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मैच में (जिसे पुर्तगाल ने 2-1 से जीता) CR7 इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 41 साल या उससे ज्यादा उम्र में FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेला. इस मैच ने एक अनोखा मील का पत्थर भी स्थापित किया, क्योंकि यह वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला ऐसा मैच था जिसमें 40 या उससे ज़्यादा उम्र के दो आउटफ़ील्ड खिलाड़ी शामिल थे; रोनाल्डो का सामना रियल मैड्रिड के पूर्व साथी लुका मोड्रिक से हुआ.

नॉकआउट इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

इस मैच में उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बढ़ाया. 41 साल और 147 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर उन्होंने शीर्ष स्तर पर अपनी लंबी उम्र और लगातार प्रभाव को और मजबूत किया. यह उनका पहला FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल भी था, जिसने उनके शानदार करियर से एक बड़ा दाग हटा दिया. पुर्तगाल ने ग्रुप स्टेज में DR कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के साथ शुरुआत की, जिसमें क्रिस्टियानो कोई प्रभाव नहीं डाल पाए और अपने खराब प्रदर्शन के कारण काफ़ी आलोचना का शिकार हुए.

उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से मिली जीत वाले मैच में, रोनाल्डो ने दो गोल करके पुर्तगाल की जीत की अगुवाई की, जबकि नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी गोल किए. उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव के 'ओन गोल' ने फैबियो कैनवारो की टीम की मुश्किलें और बढ़ा दीं, और रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत शानदार अंदाज़ में हासिल की.

 पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

रोनाल्डो के दो गोलों ने उन्हें FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया. उनके गोलों की संख्या 10 हो गई, जिससे उन्होंने यूसेबियो के नौ गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यूसेबियो, जो पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी और 1965 के बैलन डी'ओर विजेता थे, ने 1966 के वर्ल्ड कप में टीम को तीसरे स्थान तक पहुंचाया था.

रोनाल्डो और यूसेबियो के बाद, पाउलेटा चार गोलों के साथ पुर्तगाल की वर्ल्ड कप स्कोरिंग लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. रोनाल्डो छह अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए. इसके साथ ही, उन्होंने बड़े टूर्नामेंटों (FIFA वर्ल्ड कप और यूरो चैंपियनशिप) में लगातार 10 मैचों तक गोल न कर पाने का सिलसिला भी खत्म किया. पुर्तगाल ने कोलंबिया के खिलाफ गोल-रहित ड्रॉ के साथ अपने ग्रुप स्टेज का समापन किया, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

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