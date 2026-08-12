क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिगेज संग रचाई शादी, इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल

Cristiano Ronaldo Marriage With Girlfriend Georgina Rodriguez: पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार ने मंगलवार को अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ शादी की पुष्टि की. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, क्रिस्टियानो ने अपनी और जॉर्जीना की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए और अंगूठी पहने हुए दिख रहे हैं.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "C(हार्ट इमोजी)G"

खास बात यह है कि वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान पुर्तगाल के लिए खेले थे, जिसमें उनकी टीम जुलाई में राउंड ऑफ़ 16 से बाहर हो गई थी.

मैकेल मेरिनो के देर से किए गए गोल ने स्पेन को 1-0 से जीत दिलाकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में मदद की. इस मैच में ब्रूनो, लैमिन यमल, मैकेल ओयारजाबल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी शामिल थे, इसलिए इसमें कई गोल होने की उम्मीद थी.

स्पेन के खिलाफ मैच से पहले ही क्रिस्टियानो ने घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी FIFA वर्ल्ड कप होगा. उन्हें एक बार फिर दुखी चेहरे और आंखों में आंसू लिए मैदान छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैकेल मेरिनो के देर से किए गए विजयी गोल और उनकी टीम (खुद क्रिस्टियानो और ब्रूनो फर्नांडीस सहित) द्वारा कई मौके गंवाने के कारण पुर्तगाल को फिर से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही खेल के सबसे बड़े मंच पर इस महान स्ट्राइकर के करियर का अंत हो गया.

सबसे बड़े मंच पर क्रिस्टियानो के डेब्यू के बाद से, पुर्तगाल ने 2006 में अपने पहले टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया, उसके बाद 2010 में राउंड ऑफ़ 16, फिर 2014 में ग्रुप स्टेज से बाहर होना और 2018 में प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा. 2022 के टूर्नामेंट में पुर्तगाल ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, लेकिन उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना के लिए प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतकर और फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके 'GOAT' (सर्वकालिक महान खिलाड़ी) की बहस को लगभग खत्म कर दिया.

क्रिस्टियानो का FIFA वर्ल्ड कप करियर 27 मैचों (किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए दूसरे सबसे ज़्यादा मैच) और सिर्फ 11 गोल के साथ समाप्त हुआ, जो उनके कद और क्लब स्तर की उपलब्धियों वाले खिलाड़ी के हिसाब से उम्मीद के मुताबिक नहीं था. टूर्नामेंट से पहले क्रिस्टियानो की भागीदारी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा; उन्होंने इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में तीन गोल किए.