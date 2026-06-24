Portugal vs Uzbekistan: रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 24 घंटे के भीतर ही टूट गया लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड

Cristiano Ronaldo Breaks Lionel Messi Record Portugal vs Uzbekistan: पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. रोनाल्डो ने अपने प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए फीफा वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में एक से ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है. उन्होंने यह ऐतिहासिक मुकाम मंगलवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप K के मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ हासिल किया, जहां पुर्तगाल ने 5-0 से एकतरफा जीत दर्ज की.

रोनाल्डो की कप्तानी में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत

टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी रॉबर्टो मार्टिनेज की पुर्तगाली टीम ने इस मैच में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फ्रंट से लीड करते हुए मैच में दो शानदार गोल दागे. रोनाल्डो के इन दो रिकॉर्ड-तोड़ गोलों के अलावा टीम के लिए नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी एक-एक गोल किया. वहीं, दबाव में आई उज्बेकिस्तान की टीम के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव से एक 'ओन गोल' हो गया. इस जबरदस्त प्रदर्शन के साथ पुर्तगाल ने विश्व कप 2026 में अपनी पहली जीत का खाता खोला.

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24 घंटे के भीतर ही टूट गया लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड

ESPN इनसाइट्स के अनुसार, उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैदान पर यह कारनामा करते समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उम्र 41 साल और 138 दिन थी. इसके साथ ही वो फुटबॉल इतिहास में वर्ल्ड कप के एक मैच में दो या उससे अधिक गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. खास बात यह है कि रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी के जिस रिकॉर्ड को तोड़ा, वह मेसी ने महज एक दिन पहले सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में दो गोल करके बनाया था. मेसी ने 38 साल और 363 दिन की उम्र में वह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसे रोनाल्डो ने 24 घंटे के भीतर ही अपने नाम कर लिया.

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रोजर मिला का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी भी बरकरार

इस मैच में गोल करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में गोल दागने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं. हालांकि, विश्व कप इतिहास में सबसे उम्रदराज स्कोरर (गोल करने वाले) बनने का सर्वकालिक रिकॉर्ड अभी भी कैमरून के पूर्व महान स्ट्राइकर रोजर मिला के नाम दर्ज है. रोजर मिला ने साल 1994 के वर्ल्ड कप में 42 साल और 39 दिन की उम्र में गोल करके यह कीर्तिमान स्थापित किया था, जो आज भी अटूट है.

खास बात यह है कि ESPN FC के X हैंडल के अनुसार, किसी खिलाड़ी के पहले और सबसे हालिया FIFA वर्ल्ड कप गोल के बीच सबसे लंबे अंतर का रिकॉर्ड रोनाल्डो और मेसी दोनों के नाम है - 20 साल और 11 दिन. गौर करने वाली बात यह है कि रोनाल्डो के दो गोल (ब्रेस) ने उन्हें ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दिलाईं: वो 10 गोल के साथ पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और छह अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने.

पुर्तगाल बनाम उज़्बेकिस्तान मैच की बात करें तो, पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को हराने के लिए शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने शुरुआत में ही बढ़त बना ली, जब रोनाल्डो ने छठे मिनट में गोल किया. इसके बाद नूनो मेंडेस ने शानदार फ्री-किक से गोल किया और रोनाल्डो ने फिर से गोल करके हाफ-टाइम से पहले स्कोर 3-0 कर दिया. ब्रेक के बाद, उज़्बेकिस्तान ने शायद ही कोई खतरा पैदा किया. पुर्तगाल ने बॉल पर अपना कब्ज़ा बनाए रखा और 60वें मिनट में अपनी बढ़त को और बढ़ाया. यह गोल तब हुआ जब ब्रूनो फर्नांडीस के कॉर्नर पर जोआओ फेलिक्स के फ्लिक के बाद एक 'ओन गोल' (विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा अपनी ही टीम के गोल में गोल करना) हुआ. सब्स्टीट्यूट राफेल लियाओ ने आखिर में पांचवां गोल करके 5-0 की शानदार जीत पक्की की.

यह नतीजा पुर्तगाल की ओर से एक मज़बूत जवाब था, क्योंकि ग्रुप-स्टेज के अपने पहले मैच में DR कांगो के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो की टीम की काफी आलोचना हुई थी. इस जीत से पुर्तगाल को तीन अहम अंक मिले और ग्रुप में उनकी स्थिति मज़बूत हुई, साथ ही ग्रुप के आखिरी मैच से पहले उनके गोल अंतर (गोल डिफरेंस) में भी सुधार हुआ.

(ANI इनपुट के साथ)