Video: कहां है मेस्सी ...कोलकाता इवेंट में हुए बवाल की असली वजह, फुटेज देख यकीन नहीं होगा

- मेस्सी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम अराजकता में बदल गया था
- हजारों प्रशंसक बड़ी रकम खर्च कर भी मेस्सी को साफ तौर पर देखने में असफल रहे और भारी निराशा जताई
- मेस्सी सुरक्षा घेरा तोड़कर नहीं आए और केवल थोड़ी दूर चहलकदमी कर दर्शकों के लिए हाथ हिलाए थे
Messi Kolkata Event: फुटबॉल के दीवानों के लिए जो आयोजन जीवन में एक बार मिलने वाला शानदार नजारा बनने वाला था, वह शनिवार को अराजकता में बदल गया क्योंकि बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसक ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में यहां के साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मेस्सी का विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन का बहुप्रचारित दौरा 2011 के बाद इस मैदान पर उनकी यह पहली उपस्थिति थी लेकिन यह एक अव्यवस्थित घटना बन गई. प्रशंसकों की भीड़ द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़ने, तोड़-फोड़ और पुलिस के हस्तक्षेप से यह आयोजन फीका पड़ गया. इस कार्यक्रम को फुटबॉल के महानतम वैश्विक सितारों में से एक के उत्सव के रूप में प्रचारित किया गया था लेकिन यह पूरी तरह से अराजकता में बदल गया. फैन्स मेस्सी का दीदार नहीं कर पा रहे थे जिससे उका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और फिर स्टेडियम में तोड़-फोड़ शुरू हो गई.
🔴#BREAKING | कोलकाता स्टेडियम बवाल: आयोजक गिरफ्तार#Kolkata | @tabishh_husain | @RittickMondal pic.twitter.com/5FdNBeybeC— NDTV India (@ndtvindia) December 13, 2025
यह उन फैन्स का नज़ारा था जिन्होंने 10 हज़ार रुपये देकर स्टेडियम में पहुंचे थे
Could you spot where the Messi is??— The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025
This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH
आखिरी हुआ क्या
मैदान पर उनके कदम रखते ही वह आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में घिर गए, जिससे गैलरी में बैठे सामान्य दर्शक एक झलक देखने के लिए तरसते रह गए. मेस्सी ने मैदान पर थोड़ी दूर चहलकदमी की और ‘मेस्सी, मेस्सी' के नारों के बीच दर्शकदीर्धा की ओर हाथ हिलाया. प्रशंसकों को हालांकि जल्द ही एहसास हो गया कि यह फुटबॉल खिलाड़ी सुरक्षा और आमंत्रित मेहमानों के कड़े घेरे में हैं, जिससे वह गैलरी के बड़े हिस्सों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। कई लोगों ने शिकायत की कि वह विशाल स्क्रीनों पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे.
प्रशंसकों की निराशा बढ़ती गयी और जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि अर्जेंटीना का यह स्टार स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाएगा तो ‘वी वांट मेस्सी (हमें मेस्सी चाहिए)' के नारे तेज हो गये। मेस्सी पहले से तय स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाने की जगह बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गए और अपने निर्धारित समय से काफी पहले ही बाहर निकाल लिए गए.
मेस्सी के समय से पहले मैदान से निकलने की खबर फैलते ही दर्शकों का गुस्सा फुट पड़ा. मैदान में बोतलें और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गईं। प्रायोजक बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए, बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गईं और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की.
