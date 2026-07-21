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स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की हार का विलेन बने एन्जो फर्नांडीज का बड़ा बयान

Argentina Star Enzo Fernandez Reaction: 

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स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की हार का विलेन बने एन्जो फर्नांडीज का बड़ा बयान
Argentina Star Enzo Fernandez Reaction: 

Argentina Star Enzo Fernandez Reaction: न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन से FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना की हार के एक दिन बाद एन्ज़ो फर्नांडीज ने एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में गोल करने के कुछ ही दिनों बाद, एन्ज़ो फाइनल में विलेन साबित हुए, क्योंकि पाउ क्यूबार्सी पर उनके अजीब चैलेंज को स्लोवेनियाई रेफरी स्लावको विंसिक ने दूसरे येलो कार्ड के लायक समझा. दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में एन्ज़ो के आदेश टाईब्रेकर साबित हुए, क्योंकि स्पेन ने आखिरकार एक्स्ट्रा टाइम के छठे मिनट में अर्जेंटीना की रुकावट को तोड़ दिया.

एन्ज़ो के क्यूबार्सी से टकराने के बाद 10 खिलाड़ियों तक सिमट गई अर्जेंटीना ने 106वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल गंवा दिया, जब सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस ने अपना शॉट नेट की छत में मार दिया. एन्ज़ो की क्यूबार्सी पर उनके जल्दबाज़ी वाले चैलेंज के लिए बहुत आलोचना हुई, और अर्जेंटीना को एक खिलाड़ी के नुकसान में छोड़ने के लिए और भी ज़्यादा. एन्ज़ो ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ज़िंदगी हमेशा जीतने के बारे में नहीं होती.

एन्ज़ो ने एक बयान में कहा, "जैसे-जैसे समय बीतता है, आपको एहसास होता है कि रिज़ल्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है. सालों से, इस ग्रुप ने हमारे देश को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है."

25 साल के एन्ज़ो ने कहा कि अर्जेंटीना की शर्ट पहनना कभी हार न मानने और बैज के लिए लड़ने के बारे में है, उन्होंने चार साल पहले अपने डेब्यू के बाद से ला एल्बिसेलेस्टे के साथ अपने सफ़र को याद किया. उन्होंने आगे कहा, "यह सिखाता है कि मुकाबला सिर्फ़ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि शर्ट के लिए सब कुछ देने और कभी हार न मानने के बारे में है. इस ग्रुप का हिस्सा होना, जो हमेशा खड़ा रहा है, आखिर तक मुकाबला किया है, और गर्व, विनम्रता और कमिटमेंट के साथ इन रंगों को बचाया है, कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा."

उन्होंने इस दौरान मिले सभी सपोर्ट के लिए अर्जेंटीना के फैंस को भी धन्यवाद दिया, और भविष्य में भी इसी गर्व और जुनून के साथ देश को रिप्रेज़ेंट करने का वादा किया. "मैं सभी अर्जेंटीना के फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं. हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हर मैच में हमें सपोर्ट करने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बिना शर्त सपोर्ट के लिए, और दुनिया में हम कहीं भी हों, हमें घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद. "अपने देश की शर्ट पहनना मेरे करियर का सबसे बड़ा सम्मान है, और जब भी मुझे इसे बचाने के लिए बुलाया जाएगा, मैं अपना सब कुछ दूंगा," उन्होंने कहा.

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