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लियोनेल मेसी के लिए फिक्स है वर्ल्ड कप? आरोंपों पर अर्जेंटीना के कोच ने तोड़ी चुप्पी

मिस्र के खिलाफ मैच में रेफरी के कई फैसलों के बाद मिस्र कैंप ने आरोप लगाया था कि वर्ल्ड कप फिक्स है और अर्जेंटीना को फेवर किया जा रहा है.

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लियोनेल मेसी के लिए फिक्स है वर्ल्ड कप? आरोंपों पर अर्जेंटीना के कोच ने तोड़ी चुप्पी
Argentina Coach Lionel Scaloni on Fixing Allegations

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना पर कई तरह से आरोप लगे हैं. रेफरी के फैसलों से लेकर ब्रैकेट तक को लेकर अर्जेंटीना पर सवाल उठे हैं. अगर टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर-फ़ाइनल में स्विट्ज़रलैंड को हरा देती है, तो वह दुनिया की टॉप 10 टीमों में से किसी का भी सामना किए बिना सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. मैदान के अंदर और बाहर की कई बातों को देखकर कई लोगों का मानना ​​है कि वर्ल्ड कप में फीफा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का पक्ष ले रहा है. राउंड ऑफ़ 16 में अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 की बढ़त लेने के बाद मिस्र हार गया था और इस हार के बाद मिस्र के कैंप से 'वर्ल्ड कप फिक्स है' जैसी बातें कहीं गईं. वहीं अब अर्जेंटीना के मैनेजर ने इन आरोपों का जवाब दिया है. 

'ला एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना की टीम) शनिवार को क्वार्टर-फ़ाइनल मैच में स्विट्ज़रलैंड का सामना करने की तैयारी कर रही है. उस मुकाबले से पहले मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और माना कि बाहर की बातें खिलाड़ियों तक भी पहुंची हैं. हालांकि, स्कालोनी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनका कहना है कि यह उन लोगों की 'साज़िश' या 'बग़ावत' है जो नहीं चाहते कि अर्जेंटीना लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीते.

स्कालोनी ने शनिवार को पत्रकारों से कहा,"बात यह है कि शायद बहुत से लोग नहीं चाहते कि हम जीतें क्योंकि हमने पिछली बार जीत हासिल की थी, और हम इस बात को ध्यान में रखते हैं. और हां, यह बात खिलाड़ियों तक पहुंचती है. हम आलोचनाओं या टिप्पणियों का इस्तेमाल एक तरह की 'बग़ावत' के तौर पर करते हैं—यानी ऐसी प्रतिक्रिया देना जिससे खिलाड़ी और भी बेहतर खेलें."

स्कालोनी ने आगे कहा,"काफ़ी समय हो गया है - जैसा कि आपने अभी कहा, 40 साल, 1986 से, है ना? तब भी लोग कहते थे कि हमें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है. तो यह कोई नई बात नहीं है. मुझे जितना याद है, अर्जेंटीना हमेशा से उन टीमों में से एक रही है जो टूर्नामेंट में हलचल मचाती हैं, हमेशा. और एक तरह से, जैसा कि आपने सही कहा, इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों को यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि अर्जेंटीना जीते. लेकिन यह सामान्य बात है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरी राष्ट्रीय टीम जीते."

इस वर्ल्ड कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी भी चर्चा में रहा है, खासकर तब जब मिस्र के दूसरे हाफ में किए गए गोल को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि गोल होने से 10 सेकंड से भी अधिक समय पहले एक घटना हुई थी. हालांकि, स्कालोनी ने कहा कि VAR टीम सिर्फ़ उन्हीं नियमों का पालन कर रही है जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तय किए गए थे.

उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि VAR और इन सब चीज़ों के साथ, उनके लिए आपकी मदद करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. VAR के मामले में कोई दोहरी व्याख्या नहीं होती. साथ ही, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उन्होंने जो कोर्स कराया था, उसमें उन्होंने हमें सब कुछ साफ़-साफ़ बता दिया था. उन्होंने हमें सारे फ़ुटेज दिखाए थे. उन्होंने बताया था कि चीज़ें कैसे होंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा. और उन नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है."

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