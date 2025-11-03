शौक से खाते हैं अनार, तो जान लें इसे खाने का सही तरीका और फायदे

Anar Khane Ke Fayde: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए फलों का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. अनार एक ऐसा फल है जिसका सेवन ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं. क्योंकि इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह फल न्यूट्रिशन का पावर-हाउस होने के कारण किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. आयुर्वेद के साथ-साथ मॉडर्न साइंस ने भी इस फल को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना है. सुपरफूड होने के कारण यह फल शरीर की कई परेशानियों को दूर करने में मददगार है. अनार के रोजाना सेवन से कई फायदे मिल सकते हैं जैसे, बेहतर ह्रदय स्वास्थ्य, शरीर की सूजन कम होना, पाचन क्रिया में सुधार व त्वचा और साथ ही इसमें मौजूद विटामिन व एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं गर्म अनार खाने से क्या होता है.

गर्म अनार खाने के फायदे- (Garam Anar Khane Ke Fayde)

गर्म अनार के सेवन को डिप्रेशन व नसों में कमजोरी जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. गर्म अनार दिल और लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. यह खून को साफ करने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मददगार है.

करने का सेवन करने का तरीका- (How To Consume Anar)

सबसे पहले 1 या 2 अनार लेकर उसको गर्म पानी में डालने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें. अनार के छिलकों में एक प्राकृतिक लिक्विड पाया जाता है जिसे टैनिन कहते हैं और जब आप अनार को गर्म पानी में डालते हैं तो वह घुलनशील लिक्विड धीरे-धीरे अनार के दानों पर टपकना शुरू हो जाता है और अनार के दानों में घुल जाता है,अगले 5 मिनट के अंदर यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. 5 मिनट बाद गर्म पानी में रखे हुए अनार को बाहर निकालकर खाएं.

प्रस्तुती- Bobby Raj

