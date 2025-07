किस उम्र के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, एक्सपर्ट से जानें लोग क्यों आलमंड-सोया मिल्क पर हो रहे हैं शिफ्ट

Disadvantages of drinking milk: दूध पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं क्योंकि, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, खासकर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन. ये पोषक तत्व मजबूत हड्डियों और दांतों, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में करते हैं. ऐसे में दूध ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और संभावित रूप से पुरानी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकता है. वहीं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया कि दूध को किस उम्र के बाद नहीं पीना चाहिए. आइए इस बारे में जानते हैं.

किस उम्र के बाद दूध नहीं पीना चाहिए | (After what age should one not drink milk)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, भारतीयों की जैसे- जैसे उम्र बढ़ती है, तो उनका शरीर लैक्टोज को टोलरेंट कम कर पाता है, ऐसे में दूध की पाचन शक्ति कम हो जाती है. इसलिए बढ़ती उम्र में दूध की बजाय दही का सेवन करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दही खाने से शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है.

Photo Credit: Canva

क्या दूध की बजाय आलमंड और सोया मिल्क पीना सही है? |Is it right to drink almond and soya milk instead of milk|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, आज भी दूध पीने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जहां लोग आलमंड और सोया मिल्क पर शिफ्ट हो रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट को न खाने- पीने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं वजह शुद्धता है. आज लोगों के मन में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर संदेह पैदा हो रहा है. उन्हें ऐसा लगता है कि वह इतना प्योर नहीं है. डॉक्टर ने आगे कहा, यही एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से लोग आलमंड और सोया मिल्क पर शिफ्ट होना चाहते हैं.



उम्र बढ़ने के साथ कम होती है पाचन शक्ति |Digestive power decreases with increasing age|



डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, कि उम्र बढ़ने के साथ- साथ पाचन शक्ति कम होती है, ऐसे में जिन लोगों के लिए दूध पचाना आसान नहीं होता है और उन्हें काफी परेशानी आती है, तो उनके लिए आलमंड और सोया मिल्क का सेवन करना सही है.



वहीं डॉक्टर ने कहा, अगर मेडिकल साइंस के जरिए देखा जाए, तो किसी को लैक्टोज एलर्जी नहीं है और एक उम्र के बाद आपको ब्लोटिंग हो रही है और पेट में हैवीनेस लग रहा है, तो सलाह जाती है कि पूरा लैक्टोज फ्री मिल्क न लेने से बेहतर है, कि आप दही का सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)