लोहे के बर्तन में पकते ही जहर बन जाती हैं ये 5 हेल्‍दी चीजें, भूलकर भी ना करें गलती

Lohe ke Bartan Me Khana Bnane ke Nuksan: लोहे के बर्तन में खाना बनाना हेल्दी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों को इसमें मिलाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं कि लोहे की कढ़ाही में क्या चीजें नहीं बनानी चाहिए.

लोहे के बर्तन में क्या चीजें नहीं बनानी चाहिए.

Lohe ke Bartan Me Khana Bnane ke Nuksan: आज के समय में लोग अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. फिर वो चाहे हेल्दी खाना हो या फिर आप खाना किस बर्तन में पका रहे हैं लोग इन बातों पर भी खूब ध्यान देने लगे हैं. आपको बता दें कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने को हेल्दी माना जाता है. इसके पीछे की वजह है कि लोहे के बर्तनों में खाना पकाने से आपके भोजन में आयरन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है. लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि जब मांस, सब्ज़ियाँ और फलियाँ जैसे फूड आइटम्स पदार्थ लोहे के बर्तनों में पकाए जाते हैं, तो उनमें आयरन का स्तर तीन गुना तक बढ़ सकता है, जिससे कभी-कभी हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ जाता है. अवशोषित होने वाले आयरन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप खाने को कैसे पका रहे हैं. जब आप खाने को ज़्यादा देर तक पकाते हैं या फिर ज्यादा टेंपरेटर और टमाटर जैसी एसिडिक चीजें तो ऐसी चीजें बर्तनों से ज्यादा आयरन सोख लेती हैं. हालाँकि, यह नॉन-हीम आयरन है, जिसे शरीर पशु स्रोतों से मिलने वाले आयरन की तरह प्रभावी रूप से अवशोषित नहीं कर पाता, लेकिन नॉन-आयरन के साथ विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से अवशोषण में सुधार हो सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि लोहे के बर्तन में बनाया हर खाना हेल्दी नहीं होता है. आइए जानते हैं लोहे के बर्तन में क्या चीजें नहीं बनानी चाहिए.

लोहे के बर्तन में क्या नहीं बनाना चाहिए ( Food Items Should Not be Cooked in Iron Kadhai)

अंडा 

अंडे को लोहे की कढ़ाही में नहीं पकाना चाहिए. दरअसल अंडे के सफेद भाग में पाया जाने वाला सल्फर लोहे से रिएक्शन कर के उसको काला और बेस्वाद कर सकता है. 

डेसर्ट

लोहे की कढ़ाई में मीठी चीजें बनाने से बचना चाहिए. लोहे की कढ़ाई में मीठे चीजें बनाने से उसमें आयरन का स्वाद आ सकता है और इसका रंग भी बदल सकता है.

कढ़ी

कढ़ी दही से बनती है. दही को लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए. लोहे और एसिडिक चीजें मिलकर इसका स्वाद खराब हो सकता है. 

पालक करी

पालक की करी को भी लोहे की कढ़ा ही में नहीं बनाना चाहिए. पालक में आयरन होता है और जब इसे लोहे की कढ़ाही में बनाया जाता है तो इसका रंग बिगड़ सकता है. इसके साथ ही लोहे का ऑक्सालिक एसिड के लिए रिएक्ट करने की वजह बन सकता है. 

नींबू 

नींबू का नेचर एसिडिक होता है. जब इसको लोहे की कढ़ाई में डाला जाता है तो इससे खाने का स्वाद तीखा हो सकता है. 

नुकसान 

लोहे के बर्तन में भोजन पकाकर खाने से व्यक्ति को हेमोक्रोमैटोसिस नामक परेशानी का सामाना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में शरीर खाने से लोहे को ज्यादा मात्रा में अवशोषित करने लगता है. जिससे लिवर, हार्ट, अग्न्याशय में अधिक मात्रा में आयरन जमा होने से लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

