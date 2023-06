टमाटर और खीरे के साथ लगा लें ये चीजें, चुटकियों में टैनिंग हो जाएगी गायब, सनबर्न से भी मिलेगा आराम

केमिकल प्रोडक्ट नहीं घर के ये नुस्खे दिलाएंगे टैनिंग, सनबर्न से छुटकारा

How To Get Rid Of Tanning And Sunburn: धूप, गर्मी और स्विमिंग (Swimming) के कारण स्किन का टैन (Skin Tanning) होना आम बात है. टैनिंग में स्किन अन इवन (Uneven Skin) हो जाती है यानी किसी जगह काली और किसी जगह सफेद नजर आती है. ऐसे में इवन स्किन टोन पाने के लिए और सनबर्न और टैनिंग (Sunburn And Tanning) को दूर करने के लिए अगर आप होममेड (Homemade) तरीके की तलाश कर रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं 7 ऐसे किचन इनग्रेडिएंट्स जो आपकी टैनिंग और सनबर्न को दूर करने का काम करते हैं और स्किन को एक्सफोलिएट कर पहले से भी ज्यादा ग्लोइंग और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

सनबर्न और टैनिंग से छुटकारा दिलाएंगे यह होममेड फेस पैक! (This Homemade Face Pack Will Get Rid Of Sunburn And Tanning)