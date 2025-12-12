विज्ञापन
विशेष लिंक

गुड़ के साथ ये हरा बीज खाने से Period के असहनीय दर्द में मिलती है चुटकियों में राहत,आसानी से मिल जाएगा किचन में

Benefits of eating fennel : खाने के बाद ली जाने वाली सौंफ को आयुर्वेद त्रिदोष नाशक (वात-पित्त-कफ तीनों को संतुलित करने वाला) और ठंडी तासीर वाली शक्तिशाली औषधि मानता है. रोजाना थोड़ी सी सौंफ खाने से पाचन से लेकर पीरियड्स, आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक तक सब सुधर जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
गुड़ के साथ ये हरा बीज खाने से Period के असहनीय दर्द में मिलती है चुटकियों में राहत,आसानी से मिल जाएगा किचन में
बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर रोज भोजन के बाद एक चम्मच लेने से याददाश्त तेज होती है.

Period dard ka gharelu ilaj : हर महीने होने वाले पीरियड्स के दर्द और ऐंठन से राहत के लिए जरूरी नहीं कि हर बार दवा ली जाए. आयुर्वेद में ऐसी कई औषधि हैं, जो इन समस्याओं में राहत देते हैं. रसोई में पाई जाने वाली सौंफ भी किसी औषधि से कम नहीं. खाने के बाद ली जाने वाली सौंफ को आयुर्वेद त्रिदोष नाशक (वात-पित्त-कफ तीनों को संतुलित करने वाला) और ठंडी तासीर वाली शक्तिशाली औषधि मानता है. रोजाना थोड़ी सी सौंफ खाने से पाचन से लेकर पीरियड्स, आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक तक सब सुधर जाता है.

सौंफ खाने के फायदे

  1. सबसे खास बात है कि सौंफ पीरियड्स नियमित करती है. गुड़ के साथ सौंफ खाने से पीरियड्स समय पर और बिना दर्द आते हैं. वहीं, ऐंठन में भी राहत मिलती है. आयुर्वेद में बताया गया है कि सौंफ के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ लिए जा सकते हैं.
  2. खाने के बाद सौंफ, जीरा और काला नमक का चूर्ण लेने से पेट हल्का रहता है. पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे कब्ज, गैस, अपच की समस्या दूर होती है. एक चम्मच सौंफ दो कप पानी में उबालकर दिन में 2-3 बार पीने से कफ निकलता है, जिससे खांसी-अस्थमा में राहत मिलती है. जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, उनके लिए भी सौंफ फायदेमंद है. सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में पीसकर सुबह-शाम एक चम्मच पानी के साथ लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है.
  3. बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर रोज भोजन के बाद एक चम्मच लेने से याददाश्त तेज होती है. पेट की गर्मी से होने वाले मुंह के छाले को भी ठीक करने में मददगार है. सौंफ का पानी उबालकर, फिटकरी मिलाकर दिन में 3-4 बार कुल्ला करना चाहिए. सौंफ चबाने से खून साफ होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है. खाने के 30 से 40 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है.
  4. आयुर्वेद कहता है कि सौंफ जठराग्नि को कभी कमजोर नहीं करती, बल्कि पाचन को तेज और शरीर को ठंडक देती है. रोजाना थोड़ी सी सौंफ खाने से लीवर स्वस्थ रहता है, पेट साफ रहता है और त्वचा में निखार आता है. हालांकि, सेवन से पहले किसी वैद्य से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Fennel, Benefits Of Eating Fennel Seeds Every Day, Benefits Of Eating Fennel On An Empty Stomach
Get App for Better Experience
Install Now