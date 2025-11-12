विज्ञापन
विशेष लिंक

पालक में कौन सा Vitamin होता है सबसे ज्यादा?

पालक को यूं ही सुपरफूड नहीं कहा जाता, यह सच में गुणों का खजाना है. लेकिन हम सब हमेशा पालक के 'आयरन' (Iron) की बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कोई विटामिन होता है, तो वो कौन सा है? आइए जानते हैं जवाब...

Read Time: 2 mins
Share
पालक में कौन सा Vitamin होता है सबसे ज्यादा?
सिर्फ विटामिन K ही नहीं, पालक तो विटामिन और मिनरल्स का खजाना है.

List of vitamin's in Palak : पालक का नाम सुनते ही सबसे पहले किसका नाम याद आता है? वही अपना कार्टून वाला 'पोपाय' (Popeye), जो पालक खाकर तुरंत सुपरमैन बन जाता था. पालक को यूं ही सुपरफूड नहीं कहा जाता, यह सच में गुणों का खजाना है. लेकिन हम सब हमेशा पालक के 'आयरन' (Iron) की बात करते हैं, जबकि इसमें सबसे ज्यादा कोई और विटामिन होता है, जिसके बारे में कम लोगों को पता है? आइए जानते हैं जवाब...

पालक में सबसे ज्यादा विटामिन K (Vitamin K). जी हां, पालक में विटामिन K की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि बाकी विटामिन इसके सामने कहीं टिकते ही नहीं.

विटामिन K हमारे लिए क्यों जरूरी है - Why is Vitamin K important for us

खून का थक्का बनाना -Blood Clotting

चोट लगने पर जो खून अपने आप जमना शुरू होता है, उसमें विटामिन K का बहुत बड़ा रोल होता है. यह आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है.

हड्डियों को मजबूती देता है - Strengthens bones

यह विटामिन कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है.

बाकी कौन से विटामिन हैं इसमें - What other vitamins are in it?

सिर्फ विटामिन K ही नहीं, पालक तो विटामिन और मिनरल्स का खजाना है. विटामिन K के बाद पालक में और भी कई जरूरी चीजें भरपूर मात्रा में मिलती हैं, जैसे- विटामिन A, फोलेट (Vitamin B9), विटामिन C, आयरन (Iron). 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palak Me Kaunsa Vitamin Hota Hai, Palak Health Benfits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com