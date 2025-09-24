विज्ञापन
मुंह के छालों को दूर करने के लिए क्या खाएं?

Mishri Benefits: मिश्री को रॉक शुगर भी कहा जाता है. आयुर्वेद के अनुसार इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपको कई बीमारियों से राहत दिला सकते हैं.

Mishri Benefits In Hindi: मुंह के छालों की समस्या कई बार हमारे लिए दर्दनाक बन जाती है. अगर आप भी इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो मिश्री का सेवन कर सकते हैं जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. मिश्री स्वाद और सेहत से भरपूर है. मिश्री को कुछ लोग खाने के बाद बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो वही पूजा में प्रसाद के रूप में भी मिश्री का खूब इस्तेमाल किया जाता है. मिश्री को रॉक शुगर भी कहा जाता है. आयुर्वेद के अनुसार इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपको कई बीमारियों से राहत दिला सकते हैं. मिश्री में कैल्शियम, आयरन और पोटैशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. 

कैसे करें मिश्री का उपयोग- (How To Consume Mishri)

मिश्री को कई पारंपरिक भारतीय मिठाइयों और ड्रिंक को बनाने में किया जाता है. आप मिश्री से शरबत बना सकते हैं. 

मिश्री शरबत- (Mishri Sharbat)
सामग्री-

  • मिश्री
  • पानी
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-
1. मिश्री को पानी में घोलें.
2. अगर चाहें तो नींबू का रस डालकर मिलाएं.
3. शरबत को ठंडा परोसें.

मिश्री खाने के फायदे- Mishri Khane Ke Fayde:

1. मुंह के छाले-

मुंह के छालों की समस्या से परेशान हैं तो मिश्री का सेवन आपको फायदा पहुंचा सकता है. मिश्री को इलायची पाउडर के साथ पीस कर छालों वाले स्थान पर लगाने से छालों से राहत मिल सकती है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए मिश्री का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. पेट के लिए आप सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन कर सकते हैं.

3. कमजोरी-

मिश्री में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने में मददगार हैं. अगर आप कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो मिश्री और दूध का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

