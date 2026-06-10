विज्ञापन
विशेष लिंक

लंच या डिनर में ट्राई करें स्वादिष्ट और हेल्दी लेमन पैप्पर पनीर राइस बाउल, हर बाइट में मिलेगा जबरदस्त स्वाद

ऑफिस से लौटने के बाद या वीकेंड पर अक्सर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी मजेदार लगे. अगर आप भी ऐसी ही किसी रेसिपी की तलाश में हैं, तो लेमन पेपर पनीर राइस बाउल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
लंच या डिनर में ट्राई करें स्वादिष्ट और हेल्दी लेमन पैप्पर पनीर राइस बाउल, हर बाइट में मिलेगा जबरदस्त स्वाद
Lemon Pepper Paneer Rice Bowl
Instagram

आजकल लोग ऐसे खाने की तलाश में रहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो. खासकर ऑफिस जाने वाले लोग और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग ऐसी रेसिपी पसंद करते हैं जो जल्दी बन जाए और पेट भी लंबे समय तक भरा रखे. अगर आप भी रोजाना की दाल-रोटी या सब्जी-चावल से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो लेमन पेपर पनीर राइस बाउल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इस डिश में पनीर का प्रोटीन, चावल की ऊर्जा और नींबू व काली मिर्च का ताजगी भरा स्वाद एक साथ मिलता है. यही वजह है कि यह रेसिपी आजकल हेल्दी फूड लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इसे लंच, डिनर या वीकेंड स्पेशल मील के रूप में आसानी से बनाया जा सकता है.

क्या है लेमन पैप्पर पनीर राइस बाउल ?

लेमन पेपर पनीर राइस बाउल एक आसान और हेल्दी वन-बाउल मील है. इसमें नरम पनीर के टुकड़ों को काली मिर्च, नींबू के रस और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है. इसके बाद इसे गर्मागर्म चावल के ऊपर परोसा जाता है. कई लोग इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी शामिल करते हैं ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाएं.

लेमन पैप्पर पनीर राइस बाउल बनाने के लिए सामग्री-

  •  2 कप पके हुए चावल
  •  200 ग्राम पनीर क्यूब्स
  •  1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई
  •  1 छोटा प्याज
  •  1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  •  1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च
  •  1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल या मक्खन
  •  नमक स्वादानुसार
  •  हरा धनिया सजाने के लिए

ऐसे बनाएं लेमन पैप्पर पनीर राइस बाउल-

सबसे पहले एक पैन में तेल या मक्खन गर्म करें. इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब शिमला मिर्च डालें और 2 मिनट तक पकाएं. इसके बाद पनीर के टुकड़े डालकर हल्का सुनहरा होने तक चलाएं. नमक और काली मिर्च मिलाएं. गैस बंद करने से ठीक पहले नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिला लें.

अब एक सर्विंग बाउल में गर्म चावल रखें. ऊपर से तैयार पनीर मिश्रण डालें और हरे धनिये से सजाकर सर्व करें.

क्यों है यह हेल्दी?

पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो मसल्स और शरीर की मरम्मत में मदद करता है. चावल शरीर को ऊर्जा देते हैं, जबकि नींबू विटामिन C प्रदान करता है. काली मिर्च स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

अगर आप ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कम समय में तैयार हो जाए और पूरे परिवार को पसंद आए, तो लेमन पेपर पनीर राइस बाउल जरूर ट्राई करें. इसका खट्टा, तीखा और क्रीमी स्वाद इसे एक परफेक्ट कम्फर्ट मील बनाता है.

 यह भी पढ़ें- गेहूं को इस तरह करेंगे स्टोर, तो मॉनसून में नहीं लगेंगे कीड़े-घुन, अपनाएं ये 9 आसान तरीके

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lemon Pepper Paneer Rice Bowl Recipe, How To Make Lemon Pepper Paneer Rice Bowl
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com