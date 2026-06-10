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गेहूं को इस तरह करेंगे स्टोर, तो मॉनसून में नहीं लगेंगे कीड़े-घुन, अपनाएं ये 9 आसान तरीके

सालभर के लिए गेहूं स्टोर कर रहे हैं? बारिश के मौसम में कीड़े-घुन से बचाने के लिए ये आसान टिप्स जरूर जान लें.

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गेहूं को इस तरह करेंगे स्टोर, तो मॉनसून में नहीं लगेंगे कीड़े-घुन, अपनाएं ये 9 आसान तरीके
Gehun Ko Store Karne Ke Tips
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बारिश शुरू होते ही घरों में एक चिंता भी बढ़ जाती है कि कहीं स्टोर किया हुआ गेहूं खराब न हो जाए. कई लोग सालभर के लिए एक साथ गेहूं खरीदकर रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी नमी और लापरवाही की वजह से उसमें घुन और कीड़े लगने लगते हैं. फिर मेहनत और पैसे दोनों का नुकसान होता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गेहूं महीनों तक ताजा, साफ और सुरक्षित बना रहे, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 9 आसान तरीके.

1. गेहूं को अच्छी तरह सुखाकर रखें

स्टोर करने से पहले गेहूं को 2-3 घंटे हल्की धूप में जरूर सुखाएं. इससे उसमें मौजूद अतिरिक्त नमी निकल जाती है और कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है.

2. एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें

गेहूं को हमेशा एयरटाइट डिब्बों या मजबूत प्लास्टिक ड्रम में रखें. खुले बर्तन में रखने से नमी और कीड़े आसानी से पहुंच सकते हैं.

3. नीम की पत्तियां रखें

सूखी नीम की पत्तियां प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती हैं. गेहूं के बीच-बीच में नीम की पत्तियां रखने से घुन और कीड़े दूर रहते हैं.

4. तेजपत्ता भी है कारगर

तेजपत्ते की खुशबू कई तरह के कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है. कंटेनर में कुछ तेजपत्ते डालकर रख सकते हैं.

5. लहसुन की कलियां डालें

कुछ लोग गेहूं में सूखी लहसुन की कलियां भी रखते हैं. इसकी तेज गंध कीड़ों को पनपने नहीं देती.

6. स्टोरेज की जगह सूखी रखें

जहां गेहूं रखा गया हो वहां सीलन या पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए. नमी वाले स्थान पर अनाज जल्दी खराब हो सकता है.

7. समय-समय पर जांच करते रहें

हर 15-20 दिन में गेहूं को एक बार जरूर देखें. अगर कहीं नमी या कीड़े दिखें तो तुरंत कार्रवाई करें.

8. पुराने और नए गेहूं को अलग रखें

नया गेहूं सीधे पुराने स्टॉक में न मिलाएं. इससे अगर नए अनाज में नमी हो तो पूरा स्टॉक प्रभावित हो सकता है.

9. कंटेनर की सफाई जरूरी

गेहूं भरने से पहले डिब्बे या ड्रम को अच्छी तरह साफ और पूरी तरह सूखा लें. गंदे कंटेनर में कीड़े तेजी से पनप सकते हैं.

 इस बात का रखें ध्यान

अगर गेहूं में पहले से घुन दिखाई देने लगे हैं, तो उसे धूप में फैलाकर सुखाएं और साफ करने के बाद ही दोबारा स्टोर करें. सही स्टोरेज तकनीकों को अपनाकर आप बारिश के मौसम में भी गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

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