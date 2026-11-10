खूबा रोटी के आटे बाटी भी हो जाएगी फेल, घर पर बनाएं नए अंदाज की ये रोटी, नोट करें रेसिपी

अगर आप रोजाना एक जैसी रोटी खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ अलग स्वादिष्ट बनाने की तलाश में हैं, तो राजस्थान की मशहूर खूबा रोटी या जड़ी रोटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. ये रोटी अपने खास टेक्सचर, लंबी शेल्फ लाइफ और देसी स्वाद के लिए जानी जाती है. यूट्यूब पर इस रेसिपी को Sidhi Marwadi चैनल पर शेयर किया गया है. इस पारंपरिक रेसिपी में बताया गया है कि किस तरह कम समय में आप बहुत ही आसान तरीके से खूबा रोटी तैयार कर सकते हैं. इस रोटी को गैस और चूल्हे दोनों पर बनाया जा सकता है और स्वाद बाटी को भी पीछे छोड़ देता है.

वीडियो में देखें रेसिपी...

खूबा रोटी कैसे बनाएं?

आवश्यक सामग्री

गेहूं का आटा - 2 कप

पानी - जरूरत अनुसार

नमक - स्वादानुसार

देसी घी सर्व करने के लिए

खूबा रोटी बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को अच्छी तरह मसलकर चिकना कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. तैयार आटे से बड़ी लोई तोड़ें और उसे हाथों की मदद से मोटा बेल लें. खूबा रोटी सामान्य रोटी से काफी मोटी बनाई जाती है, इसलिए इसे ज्यादा पतला न करें.

अब रोटी की सतह पर उंगलियों या किसी साफ लकड़ी के उपकरण की सहायता से छोटे-छोटे गड्ढे या डिजाइन बनाएं. यही खूबा रोटी की असली पहचान होती है. इन निशानों की वजह से रोटी अंदर से भी अच्छी तरह पकती है. गर्म तवे पर रोटी रखें और धीमी से मध्यम आंच पर पकाएं. बीच-बीच में रोटी को पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से समान रूप से सिक जाए. जब रोटी दोनों ओर से पक जाए, तो उसे चिमटे की मदद से सीधी आंच पर सेंक लें. इससे रोटी में हल्का कुरकुरापन आ जाएगा और उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा.

घी के साथ स्वाद हो जाता है दोगुना

तैयार खूबा रोटी पर गर्मागर्म देसी घी लगाएं. इसे लहसुन की चटनी, पंचमेल दाल, कढ़ी या किसी भी देसी सब्जी के साथ परोस सकते हैं. राजस्थान में इसे खासतौर पर दाल और घी के साथ खाना पसंद किया जाता है.

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