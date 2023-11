Kabj Ke Upay: कब्ज की समस्या से हैं परेशान तो अपनाएं ये घरेलू उपाय, मिनटों में दूर होगी समस्या...

Constipation Relief Foods: कब्ज से राहत दिलाएंगी ये चीजें.

How to get relief from constipation: कब्ज सुनने में भले ही छोटा शब्द लगे लेकिन जो इस समस्या से जूझता है उसे ही पता है. कब्ज आज के समय की एक आम समस्या में से एक है. इसका एक मुख्य कारण गलत खानपान है. कब्ज होने से न केवल पेट में परेशानी रहती है बल्कि कई बार इससे शरीर को अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं. आपको बता दें की कब्ज की समस्या बढ़ने से सिरदर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, जी मिचलाना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कब्ज से राहत पाने के लिए हेल्दी और रेशेदार फूड्स का सेवन करना चाहिए. अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो चिंता न करें आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान उपाय. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन उपायों के बारे में.

कब्ज से राहत पाने के लिए क्या करें- (kabj se rahat pane ke liye kya karen)

1. पुदीना और अदरक-