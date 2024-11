JD Vance ने बताया कि हमें भारतीय शाकाहारी भोजन क्यों अपनाना चाहिए, वेजिटेरियन के लिए इन 3 चीजों को बताया खास

भारतीय खाना देश ही नहीं विदेश में भी काफी फेमस है. हाल ही में अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने द जो रोगन एक्सपीरियंस पर अपने हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान भारतीय शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बात की. रोगन के साथ तीन घंटे की बातचीत के दौरान, वेंस ने भारतीय व्यंजनों में अपनी कुलिनरी जर्नी के बारे में बताया, जो उनकी इंडियन-अमेरिकी वाइफ, उषा वेंस से काफी इंप्रेस रही है. दोनों प्रोसेस्ड मीट के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे जिसे रोगन ने "प्रोसेस्ड कचरा" बताया. इसके बाद वेंस ने भारतीय शाकाहारी भोजन अपनाने के लाभों के बारे में बताया.

रोगन ने कहा "यदि आप सब्जियां खाना चाहते हैं और शाकाहारी बनना चाहते हैं, तो भारतीय खाना खाएं. वे वास्तव में स्वादिष्ट शाकाहारी डाइट है."

ओहियो सीनेटर ने सहमति व्यक्त की और साझा किया कि कैसे उषा की भारतीय विरासत ने उन्हें शाकाहारी भोजन की दुनिया का एक्सपेरिमेंट कराया. "मेरी वाइफ इंडियन-अमेरिकी हैं और वह जो शाकाहारी भोजन बनाती हैं वह अद्भुत है."

उन्होंने कहा, "कोई भी शाकाहारी, पनीर, चावल और छोले का आनंद लें. फेक मीट को छोड़ दें. यदि आप शाकाहारी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो भारतीय व्यंजनों की ओर रुख करें. यह अद्भुत शाकाहारी ऑप्शन प्रदान करता है."

रिपब्लिकन नेता ने घर के बने शाकाहारी भोजन से उषा को इंप्रेस करने के शुरुआती प्रयास को भी याद किया, जो उनके प्लान के अनुसार नहीं हुआ.

"मैंने वर्धमान रोल की एक सपाट चीज़ बेली. मैंने उसके ऊपर कच्ची ब्रोकली डाली. मैंने रेंच ड्रेसिंग छिड़की और मैंने उन्हें 45 मिनट के लिए ओवन में रख दिया." उन्होंने कहा, रिजल्ट हैरान करने वाला था.

🚨JD VANCE: "When I first started dating my wife I had no idea what vegetarians ate. I wanted to make her dinner to impress her. I made her Pillsbury Crescent Rolls and put raw broccoli on top of it, sprinkled ranch dressing on it, baked it, and that was my vegetarian pizza."😂💀 pic.twitter.com/Y6tXw3AWYJ