Chennai Super Kings की जीत पर जोमाटो, स्विगी समेत कई फूड ब्रैंड ने इस तरह जाहिर की खुशी

With love, from India pic.twitter.com/uYIz95l15W

फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को डेडीकेट करते हुए एक क्रिएटिव शेयर किया. "अगर यह आपका आखिरी गेम था, तो यादों के लिए धन्यवाद," उस पोस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा था. इन सभी के बीच, ग्रॉसरी और एसेंशियल डिलीवरी ऐप डंज़ो का आईपीएल 2023 के फाइनल मैच पर एक अलग नज़रिया था.

Dhoni just delivered a stumping quicker than online deliveries. 🤌 Forget the age and retirement talks. #CSKvsGT #Dhoni

उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'धोनी ने ऑनलाइन डिलीवरी से भी तेज स्टंपिंग की. उम्र और रिटायरमेंट की बातों को भूल जाइए.' इस बीच, पिज्जा चेन डोमिनोज ने सीएसके की पीले रंग की जर्सी की तुलना उनके कॉर्न से भरे पिज्जा से की और विनिंग टीम के लिए एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा, "राजाओं को पीली जीत में देखना हमेशा एक सुनहरा आनंद होता है."

Always a golden delight to see the kings in yellow win! 💛#DominosIndia#IPL2023#MSDhoni#CSKvsGT#IPL2023finals@ChennaiIPLpic.twitter.com/Hiha2wMNJa

