International Whiskey Day 2026: घर पर बार सेट करना चाहते हैं? इन 5 व्हिस्की से करें शुरुआत, हर सिप बनेगी यादगार

Famous Whiskey Brands For Home Bar: हर साल 27 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल व्हिस्की डे (International Whiskey Day) मनाया जाता है. यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि स्वाद, खुशबू और हर घूंट में मिलने वाले खास एहसास का जश्न है. आजकल लोग बाहर जाने के बजाय घर पर ही अपना छोटा सा बार तैयार करना पसंद कर रहे हैं, जहां वे आराम से बैठकर अपने पसंदीदा ड्रिंक का आनंद ले सकें. लेकिन सही व्हिस्की चुनना आसान नहीं होता क्योंकि हर ब्रांड का अपना अलग फ्लेवर और स्टाइल होता है. अगर आप भी अपने होम बार को खास बनाना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए इन व्हिस्की ब्रांड्स को अपने बार में शामिल कर सकते हैं.

Crazy Cock Indian Single Malt Whisky Madhuca- भारतीय फ्लेवर के साथ नया ट्विस्ट

Crazy Cock Indian Single Malt Whisky Madhuca एक ऐसी व्हिस्की है जो पारंपरिक स्वाद को नए तरीके से पेश करती है. इसमें महुआ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें हल्की मिठास और फूलों जैसी खुशबू आती है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं.

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GianChand Single Malt Whisky- क्लासिक टेस्ट और स्मूद फील

GianChand Single Malt Whisky अपने सॉफ्ट और स्मूद फ्लेवर के लिए जानी जाती है. इसमें हल्की मिठास के साथ वनीला और अनाज का स्वाद महसूस होता है. यह व्हिस्की शांत शामों के लिए एक अच्छा विकल्प मानी जाती है.

Glenfiddich 12-Year-Old- दुनियाभर में पसंद की जाने वाली व्हिस्की

Glenfiddich 12-Year-Old एक ग्लोबल क्लासिक है. इसका स्वाद हल्का फ्रूटी और काफी स्मूद होता है. यही वजह है कि यह शुरुआती लोगों के साथ-साथ अनुभवी लोगों को भी पसंद आती है.

Paul John Single Malt Whisky- गोवा की गर्मी में तैयार खास स्वाद

Paul John Single Malt Whisky भारत की ऐसी व्हिस्की है जिसने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. गोवा के क्लाइमेट में तैयार होने के कारण इसका स्वाद गहरा और रिच होता है. इसमें ट्रॉपिकल फलों और हल्की मिठास का अच्छा संतुलन मिलता है.

Amrut Single Malt Whisky- मजबूत फ्लेवर के शौकीनों के लिए

Amrut Single Malt Whisky भारतीय व्हिस्की की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी है. इसका स्वाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग और मसालेदार होता है, जो इसे खास बनाता है. यह उन लोगों के लिए सही है जो गहराई वाला फ्लेवर पसंद करते हैं.

घर पर बार बनाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता. सही व्हिस्की का चुनाव आपके पूरे अनुभव को बदल सकता है. हर व्हिस्की अपने साथ एक अलग कहानी और स्वाद लेकर आती है. इस इंटरनेशनल व्हिस्की डे पर अपने होम बार को ऐसे तैयार करें कि हर सिप आपको एक नया अनुभव दे और हर पल खास बन जाए.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)