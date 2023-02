Rice Water For Hair Growth: बालों को बढ़ाने से लेकर, ड्रैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा चावल का पानी

इन 7 नेचुरल तरीकों से पाएं घने और मोटे बाल, Hair Care के ये टिप्स हैं सबसे बेस्ट

बालों को बढ़ाने के लिए चावल का पानी कैसे बनाएं ( How to Make Rice Water for Hair Growth):

चावल को पानी में भिगोकर रख दें. इसके लिए आपको एक बड़े बर्तन में चावल लें और उसको अच्छे से धो लें. फिर इन चावलों को पानी में भिगोकर 2-3 घंटो के लिए रख दें और फिर इसका पानी निकाल लें. इस पानी को हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है.

चावल का पानी इस्तेमाल करने का तरीका ( How to Use Rice Water for Hair Growth):

आप चावल के पानी का इस्तेमाल कंडिशनर के तौर पर कर सकते हैं. इसके लिए अपने बालों को शैंपू से धो लें और फिर चावल के पानी से अपने स्कैल्प पर मसाज करें. फिर इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें. इसके बाद बालों को सादे पानी से अच्छी तरीके से धुल लें. ऐसा हफ्ते में 1-2 बार करें आपको कुछ हि दिनों में अंतर समझ आने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.