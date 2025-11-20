पुदीना रहेगा 6 महीने तक फ्रेश, बस स्टोर करते समय अपनाएं ये कमाल की ट्रिक

Pudina 6 mahine ke lie kaise kare store : क्या आपको भी पुदीने की ताजा खुशबू बहुत पसंद है? पुदीने की चटनी हो या रायता, इसके बिना खाने का मजा अधूरा है. लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम बाजार से पुदीना लाते हैं, तो दो-तीन दिन में ही वो मुरझा जाता है और हमें फेंकना पड़ जाता है. इस बर्बादी को देखकर बुरा लगता है, साथ ही पैसे भी बेकार जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कमाल की किचन ट्रिक बताएंगे, जिससे आपका पुदीना पूरे 6 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जब मन करे तब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ट्रिक में आपको बस अपने फ्रीजर (Freezer) का इस्तेमाल करना है.

पुदीने की 6 महीने की फ्रेशनेस के लिए अपनाएं 'आइस क्यूब' ट्रिक - Try this 'ice cube' trick for 6 months of freshness pudina

पुदीने को फ्रिज में पेपर टॉवल में लपेटकर रखने से वह सिर्फ 7-10 दिन चलता है, लेकिन 6 महीने तक फ्रेश रखने के लिए आपको उसे फ्रीज करना पड़ेगा.

बस ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करें

सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को डंठल से अलग कर लें. उन्हें पानी में अच्छे से धो लें ताकि मिट्टी या गंदगी निकल जाए. यह स्टेप सबसे जरूरी है. पत्तियों को धोने के बाद उन्हें किसी साफ कपड़े या पेपर टॉवल पर फैलाकर हवा में सुखा लीजिए. पत्तियां पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, वरना फ्रीज करने पर उन पर बर्फ जम जाएगी. अब इन सूखी हुई पत्तियों को मिक्सी के जार में डालें. इसमें थोड़ा-सा पानी या जैतून का तेल (Olive Oil) डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए. बहुत ज्यादा पानी न डालें, नहीं तो फ्लेवर कम हो जाएगा. इस पेस्ट को अब नॉर्मल आइस क्यूब ट्रे (Ice Cube Tray) में चम्मच की मदद से भर लीजिए. अब इस ट्रे को फ्रीजर में रख दें. जब ये क्यूब्स पूरी तरह जम जाएं, तो उन्हें ट्रे से निकालकर किसी एयर-टाइट कंटेनर (Airtight Container) या जिपलॉक बैग में भरकर वापस फ्रीजर में रख दें.

बस, आपका 6 महीने का पुदीना स्टॉक तैयार है.

