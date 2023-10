Foods For Dandruff: डैंड्रफ से निजात पाने के लिए रोज खाएं ये चीजें, रूसी होगी खत्म बाल बनेंगे काले और मजबूत

Dandruff Remedies: रूसी को दूर करने के लिए क्या खाएं.

Foods to Get Rid of Dandruff: सर्दियों के मौसम (Winter Season) की जैसे ही शुरूआत होती है हमारे शरीर को खास केयर करने की जरूरत है. शरीर के साथ-साथ हमारी स्किन और बालों (Skin And Hair Care) को भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. इस मौसम डैंड्रफ एक सदाबहार समस्या जैसी है. सफेद परत बालों पर जमने लगती है. रूसी से निपटने के लिए कई लोग एंटी-डैंड्रफ शैंपू, (Anti Dandruff) हेयर मास्क और महंगे हेयर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब चीजें कुछ ही समय तरह असर कहती हैं. क्योंकि हमारे बालों को बाहर नहीं अंदर के पोषण की जरूरत होती हैं. तो अगर आप भी इस सर्दी अपने बालों को डैंड्रफ से बचाना चाहते हैं तो इन फूड्स को डाइट Foods For Dandruff Relief) में शामिल कर सकते हैं. ये चीजें ना केवल रूसी बल्कि, बालों को मजबूत, घना और लंबा (Long Hair) बनाने में भी मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन फूड्स के बारे में.

रूसी को खत्म करने के लिए खाएं ये चीजें- Rusi Khatam Karne Ke Khaye Ke Foods:

1. लहसुन (Garlic)