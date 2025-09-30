विज्ञापन
विशेष लिंक

नसों में जमे मोम को पिघलाकर बाहर कर देगा टमाटर, दिल की सेहत के लिए है रामबाण

Tamatar Khane Ke Fayde: इसमें लाइकोपीन, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना को घटाने में मदद कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं टमाटर और हार्ट का क्या कनेक्शन है?

Read Time: 3 mins
Share
नसों में जमे मोम को पिघलाकर बाहर कर देगा टमाटर, दिल की सेहत के लिए है रामबाण
What are the benefits of tomatoes?

Tamatar Khane Ke Fayde: बदलता लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और ज्यादा स्ट्रेस आज के समय में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे रहा है. फिर चाहें, वो मोटापा हो, डायबिटीज हो या फिर हार्ट से जुड़ा कोई रोग, लेकिन अब सवाल यह कि इन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाए?  क्या आप जानते हैं इसका उपाय आपके किचन में ही मौजूद है. टमाटर एक ऐसा सुपरफूड है जो न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है. इसमें लाइकोपीन, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना को घटाने में मदद कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं टमाटर और हार्ट का क्या कनेक्शन है?

हार्ट पेशेंट टमाटर खा सकते हैं क्या? | Is Tomato Good For Heart Patients

लाइकोपीन: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो हृदय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. नियमित रूप से टमाटर का सेवन हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: सिर्फ नॉर्मल चाय ही नहीं, इन हरे पत्तों की चाय भी बन सकती है कई बीमारियों का काल

कोलेस्ट्रॉल: टमाटर में मौजूद तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे स्ट्रोक और अटैक जैसी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है. 

ब्लड प्रेशर: टमाटर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है.  नियमित रूप से इसका सेवन हेल्दी हार्ट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ब्लड क्लॉटिंग: टमाटर में कुछ तत्व पाए जाते हैं जो खून को पतला रखने में सहायता कर सकते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की संभावना कम हो सकती है और हार्ट अटैक का खतरा घटाया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lal Tamatar, Aha Tamatar Bade Mazedaar, Amazing Health Benefits Of Tomato, Tomato For Heart, Tomato For Lungs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com