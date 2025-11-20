हल्दी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जानिए यहां

Haldi kis bimari me hai faydemand : हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो रोजान खाना पकाने में इस्तेमाल होता है. सब्जी हो या दाल या फिर कोई स्पेशल डिश हल्दी जरूर डलती है. यह खाने का रंग और स्वाद दोनों ही बदल देती है. यह न सिर्फ आपके खाने को स्वादिष्ट बनाती है बल्कि सेहत को भी फायदा पहुंचाती है. यही कारण है इसका यूज हर दिन खाना पकाने में किया जाता है. किचन का यह मसाला औषधि गुणों से भरपूर है. हल्दी में सबसे ज्यादा करक्यूमिन पाया जाता है, जो अपने प्रबल सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अनगिनत लाभ प्रदान करता है. इसके अलावा हल्दी में विटामिन सी, B6, K, E, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फाइबर भी पाए जाते हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं हल्दी खाने से कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है...

हल्दी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है - Which disease is cured by eating turmeric?

यह पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है. यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और बैड बैक्टीरिया को खत्म करती है.

इसमें मौजूद करक्यूमिन एक नैचुरल सूजन-रोधी (anti-inflammatory) एजेंट है, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है. यह चोट और घाव भरने में भी मदद कर सकती है.

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. यह सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचाव करती है. साथ ही एलर्जी (एलर्जिक राइनाइटिस) और साइनसाइटिस में भी फायदा पहुंचा सकती है.

यह एंडोथेलियल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे रक्तचाप और रक्त के थक्के जमने का जोखिम कम होता है. यह हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने में हेल्प करता है.

यह त्वचा संबंधी समस्याओं, जैसे मुंहासे और दाग-धब्बे, को कम करने में मदद कर सकती है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)