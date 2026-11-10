बिना धूप के बनाएं चटपटा मिर्ची का अचार, दाल-चावल जैसे सिंपल खाने का भी बढ़ा देगा स्वाद

अगर आपको खाने के साथ कुछ ऐसा चाहिए, जो आपके सिंपल से दाल-चावल, पराठे या रोटी-सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ा दे, तो हरी मिर्च का अचार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आमतौर पर अचार बनाने के लिए कई दिनों तक धूप दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब आप बिना धूप के भी स्वादिष्ट और लंबे समय तक टिकने वाला मिर्ची का अचार तैयार कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल FoodzLife में बताई गई इस रेसिपी को आप झटपट तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर निवाला चटपटा लगने लगता है. इस अचार को आप महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं. यहां जानते हैं रेसिपी-

वीडियो में देखें रेसिपी...

हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए आपको करीब 200 ग्राम ताजी हरी मिर्च लें. इसके अलावा 6 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच काली या पीली राई, सरसों का तेल, हल्दी, नमक, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और सफेद सिरका की जरूरत होगी.

इस तरह तैयार करें हरी मिर्च का अचार

सबसे पहले हरी मिर्चों को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें. इसके बाद डंठल हटाकर मिर्चों को लंबाई में चीरा लगाएं और बीज निकाल दें. बीज निकालने से तीखापन थोड़ा कम हो जाता है और मसाले अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाते हैं.

अब सौंफ, मेथी और जीरा को धीमी आंच पर भूनें. जब इनमें खुशबू आने लगे तो अजवाइन और राई डालकर एक मिनट और सेक लें. ठंडा होने पर इन मसालों को बारीक पीस लें.

दूसरी तरफ कड़ाही में सरसों का तेल धुआं निकलने तक गर्म करें. फिर इसमें कलौंजी, मेथी और सौंफ का तड़का लगाएं. अब कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी और थोड़ा नमक डालकर 2 मिनट ढककर पकाएं.

जब मिर्च नरम हो जाए तो हींग, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और तैयार किया हुआ मसाला मिला दें. आखिर में स्वादानुसार नमक और लगभग 4 बड़े चम्मच सफेद सिरका डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. एक मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

लंबे समय तक स्टोर करने के टिप्स

अचार को हमेशा साफ और सूखे कांच के जार में रखें. ऊपर से थोड़ा गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल डाल दें. अगर एक्ट्रा ऑयल नही्ं नहीं डालना चाहते, तो एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. इस तरीके से अचार 3 से 4 महीने तक आसानी से सुरक्षित रह सकता है. वहीं, पर्याप्त तेल के साथ इसे और भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.

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