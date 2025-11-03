फलों की रानी किसे कहा जाता है, कौन सा फल पेड़ पर उल्टा लटकता है,सबसे पुराना फल कौन सा है? | 7 सवालों के जवाब

फल हमारे आहार का अहम हिस्सा हिस्सा हैं. फलों से जुडी बहुत सी कहावतें हैं, रोज फल खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. अगर आप रोज 3 फल खाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन ऐसे बहुत से रोचक सवाल जुड़े हैं और पूछते रहते हैं. जैसे आपने यह तो सुना होगा कि फलो का राजा कौन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलो की रानी कौन है? चलिए जानते हैं ऐसे ही और सवालों के जवाब. नीचे दिए गए जवाब आपको फलों से जुड़े सबसे लोकप्रिय सवालों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

फलों से जुड़े 7 लोकप्रिय सवालों के जवाब :

1. फलों का राजा किसे कहा जाता है? | Falon Ka Raja Kaun Hai?

आम को फलों का राजा कहा जाता है. इसका कारण केवल इसका स्वाद और सुगंध नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता भी है. आम की खेती हज़ारों सालों से की जा रही है और इसकी सैकड़ों किस्में उपलब्ध हैं. यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है. आम विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत होता है, और गर्मी के मौसम में इसकी उपलब्धता और लोकप्रियता इसे यह उपाधि दिलाती है.

2. फलों की रानी किसे कहा जाता है? | falon ki rani kise kahate hain | falon ki rani kaun hai

लीची को आमतौर पर फलों की रानी कहा जाता है. लीची एक छोटा, रसीला और मीठा फल है, जो गर्मियों में आता है. इसकी मनमोहक सुगंध, लाजवाब स्वाद और चमकदार लाल-गुलाबी छिलका इसे खास बनाता है. लीची विशेष रूप से बिहार और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है और यह विटामिन सी से भरपूर होती है. इसकी नाजुक मिठास और शाही बनावट इसे फलों के बीच एक विशेष स्थान दिलाती है.

3. दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल कौन सा है? | Dunia mein sabse jyada kaun sa fal ugaya jata hai

केला दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया और खाया जाने वाला फल है. तकनीकी रूप से, टमाटर भी बहुत अधिक उगाया जाता है, लेकिन अगर हम 'फल' की पारंपरिक धारणा की बात करें, तो केला शीर्ष पर है. केला लगभग हर महाद्वीप में उगाया जाता है और यह सस्ता, पौष्टिक और साल भर उपलब्ध होता है. यह ऊर्जा का एक त्वरित स्रोत है और पोटेशियम से भरपूर होता है, इसलिए इसकी वैश्विक मांग बहुत ज़्यादा है.

4. वह कौन सा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा बीज होते हैं? | kis fal ke bij mein jahar paya jata hai

अनार में सबसे ज़्यादा बीज होते हैं. अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है. एक अनार में सैकड़ों छोटे, रसदार बीज होते हैं जिन्हें 'एरिल' कहा जाता है. इन एरिल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. हालाँकि, कुछ बहुत बड़े कद्दू (जो तकनीकी रूप से फल हैं) में बीजों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन सामान्य फलों में अनार में ही सबसे ज़्यादा बीज पाए जाते हैं.

5. कौन सा फल पेड़ पर उल्टा लटकता है?

केला वह फल है जो पेड़ पर उल्टा लटकता है. केले के फूल नीचे की ओर झुकते हैं, और जब ये फल में विकसित होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण वे ऊपर की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं. इस प्रक्रिया को 'निगेटिव जियोट्रोपिज्म' कहते हैं. इसी वजह से केले का गुच्छा (बंच) पेड़ से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ या लटकता हुआ दिखाई देता है.

6. वह कौन सा फल है जो बाहर से कांटेदार होता है लेकिन अंदर से मीठा होता है?

कटहल वह फल है जो बाहर से कांटेदार और कठोर होता है, लेकिन अंदर से बेहद मीठा और गूदेदार होता है. कटहल दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ पर लगने वाला फल भी है. इसका बाहरी हिस्सा खुरदरा और नुकीला होता है, जबकि अंदर के पीले रंग के गूदेदार हिस्से को खाया जाता है. यह भारत का एक लोकप्रिय फल और सब्ज़ी दोनों है.

7. वह कौन सा फल है जिसे सबसे पुराना फल माना जाता है? | Sabse purana fal kaun sa hai

अंजीर (Fig) को सबसे पुराने फलों में से एक माना जाता है, जिसका सेवन मनुष्य हज़ारों वर्षों से कर रहा है. इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं कि इसकी खेती 11,000 साल पहले भी होती थी. इसे बाइबिल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेखित किया गया है. अंजीर सूखने के बाद भी बहुत पौष्टिक होता है और कैल्शियम तथा फाइबर का अच्छा स्रोत है.

