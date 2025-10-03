क्या नट्स को फलों के साथ खाया जा सकता है?

Benefits Of Fruits And Dry Fruits: फल और नट्स दोनों ही गुणों का भंडार हैं. इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. फल विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं. वहीं, नट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन सोर्स है. इन दोनों का अलग-अलग सेवन तो फायदेमंद है, लेकिन क्या इन दोनों को साथ में खाना भी इतना ही लाभदायक है? तो चलिए जानते हैं क्या फलों के साथ नट्स खाना सही है या नहीं? क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या पाचन पर बुरा असर डाल सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं फलों और नट्स को एक साथ खाने से क्या होता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए.

क्या हम ड्राई फ्रूट्स के साथ फल खा सकते हैं? | Fruits Ke Sath Dry Fruits Khane Ke Fayde

फल के फायदे: फल विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा देने में मदद करते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रख सकते हैं.

नट्स के फायदे: नट्स हेल्दी फैट्स प्रोटीन, विटामिन ई, ओमेगा-3 और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है जो दिमाग के साथ दिल के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं.

क्या फलों के साथ नट्स खाना फायदेमंद है?

हां, अगर इन दोनों को संतुलित मात्रा में खाया जाए तो ये कॉम्बिनेशन फायदेमंद साबित हो सकता है.

फल जल्दी पच जाते हैं और ताजगी देते हैं, जबकि नट्स धीरे-धीरे पचते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं.

फलों की शुगर के असर को नट्स का फैट और प्रोटीन धीमा कर सकता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है.

फल के साथ कुछ नट्स का सेवन एक हेल्दी स्नैक का विकल्प बन सकता है.

कब और कैसे खाएं?

सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक में फल और नट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो एक्सरसाइज के बाद यह कॉम्बिनेशन शरीर को अच्छी रिकवरी दे सकता है.

