Diwali पर आ गई हैं बहुत सारी मिठाई, तो जानें कौन सी मिठाई कितने दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, कब हो जाती है एक्सपायर

Diwali Mithai: दीवाली का त्योहार यानि की घर में अलग-अलग तरह की खूब सारी मिठाइयां. इनको एक दिन में ही खाकर खत्म कर पानी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग इनको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार इनको फ्रिज में रखने पर भी ये सही नहीं रहती हैं. इसलिए इनको समय रहते ही खत्म कर देना चाहिए. आइए जानते हैं कि कौन सी मिठाई कब तक खा सकते हैं और किसे फ्रिज में रखा जा सकता है.

हालांकि FSSAI ने हर मिठाई के साथ उसकी एक्सपायरी डेट लिखने का नियम बना रखा है. लेकिन कई बार कुछ मिठाइयों जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और कलाकंद जैसी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिख कर नहीं आती है. तो आइए जानते हैं कि इन मिठाइयों को आप कब तक खा सकते हैं.

खोए से बनी मिठाइयां

खोए से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी, कलाकंद, पेड़े जैसी मिठाइयों को आप रूम टेंपरेचर में 2-3 दिनों तक रख सकते हैं. वहीं अगर आप इनको फ्रिज में रखते हैं तो इनको 4-5 दिनों के अंदर खा लेना चाहिए. हालांकि फ्रिज में रखने के बाद इसका स्वाद बदल जाता है.

गुलाब जामुन और छेना

गुलाब जामुन, छेना, रसभरी जैसी चाशनी वाली मिठाइयों को आप फ्रिज में 5-7 दिन तक रख सकते हैं. अगर आप इनको रूम टेंपरेचर में रखते हैं तो इनको 2-3 दिन के अंदर खत्म कर दें.

दूध से बनी मिठाइयां

दूध से बनी मिठाइयां जैसे कलाकंद, डोडा बर्फी और मिल्क केक जैसी मिठाइयों को आप रूम टेंपरेचर पर ही रखना चाहिए. आप इनको 5-7 दिनों तक रख सकते हैं.

लड्डू

बेसन और बूंदी के बने लड्डुओं को भी आप रूम टेंपरेटर पर रख सकते हैं. बेसन के लड्डुओं को आप 15-20 दिनों तक के लिए रख सकते हैं. वहीं बूंदी के लड्डुओं को 6-7 दिनों में खत्म कर देना चाहिए.

सोन-पापड़ी

सोन पापड़ी को आप रूम टेंपरेचर पर 10-15 दिनों तक रख सकते हैं. इसका स्वाद भी बरकरार रहता है.

काजू कतली

काजू कतली को भी आप बिना फ्रिज में रखें 10-12 दिनों के लिए रूम टेंपरेचर पर रख सकते हैं.

