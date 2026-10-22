शुगर है? करवा चौथ की सरगी में सेवइयां या फेनी की जगह खाएं ये हेल्दी ऑप्शन, पूरे दिन कंट्रोल में रहेगा शुगर लेव

करवा चौथ का व्रत हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. सुबह-सुबह सूरज निकलने से पहले सरगी खाई जाती है, ताकि दिनभर शरीर में ताकत बनी रहे. पारंपरिक रूप से सरगी की थाली में मीठी सेवइयां, फेनी, मिठाइयां और तले हुए पकवान ज्यादा रखे जाते हैं. लेकिन अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी है, तो यह मीठी और तली-भुनी चीजें आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं.

अब आप सोच रही होंगी सरगी में ऐसा क्या खाएं जिससे व्रत भी आराम से पूरा हो जाए और शुगर भी एकदम कंट्रोल में रहे?

पनीर और ओट्स की नमकीन चिला:

अगर आप सुबह कुछ गर्म और चटपटा खाना पसंद करती हैं, तो ओट्स और पनीर का चीला एक परफेक्ट ऑप्शन है. ओट्स में फाइबर बहुत होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और शुगर को जल्दी बढ़ने नहीं देता.

ओट्स को पीसकर पाउडर बना लें. इसमें थोड़ा सा बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं. तवे पर हल्का सा घी लगाकर चीला सेकें और ऊपर से कसा हुआ पनीर डाल दें. यह खाने में बहुत स्वाद लगता है और दिनभर एनर्जी देता है.

ड्राई फ्रूट्स और मखाना शेक:

अगर आपको सुबह-सुबह ज्यादा भारी खाना खाने का मन नहीं होता, तो आप एक गिलास बिना चीनी वाला ड्राई फ्रूट शेक पी सकती हैं. मखाना और मेवे आपको पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं होने देंगे.

एक कप दूध में 4 से 5 भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट और भुना हुआ मखाना डालकर मिक्सी में पीस लें.

मिठास के लिए चीनी की जगह एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिला लें.

यह ड्रिंक आपके शरीर को पोषण भी देगा और शुगर भी स्पाइक नहीं करेगा.

भुना हुआ मखाना और भीगे हुए मेवे:

अगर आपके पास सुबह ज्यादा टाइम नहीं होता, तो यह सबसे सिंपल और असरदार तरीका है. ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट्स और प्रोटीन होता है, जो धीरे-धीरे पचता है और शरीर को लगातार ताकत देता रहता है.

रात को ही 5 से 6 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच कद्दू के बीज पानी में भिगोकर रख दें.

सुबह इन्हें छीलकर खाएं. साथ में एक कटोरी मखाने को हल्के से देशी घी में भूनकर सेंधा नमक छिड़क लें. यह कॉम्बिनेशन बहुत हल्का और सेहतमंद है.

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