Karwa Chauth 2026 Moonrise Time LIVE Updates: आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा है. सुबह शुभ मुहूर्त में सरगी ग्रहण करने के बाद करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हो गई है. शाम को शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाएगा. आज दिल्ली-NCR समेत कुछ इलाकों में बारिश हुई और आसमान में बादल छाए हुए हैं. ऐसे में सभी को अब चांद दिखने का इंतजार है.
करवा चौथ का शुभ मुहूर्त
- विजय मुहूर्त: दोपहर 01:56 बजे से दोपहर 02:40 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:38 बजे से 06:04 बजे तक
- सायाह्न सन्ध्या: शाम 05:38 बजे से 06:56 बजे तक
- निशिता मुहूर्त: रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक, 30 अक्तूबर
आज आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद?
नोएडा: रात 8:16 बजे
दिल्ली: रात 8:17 बजे
गुरुग्राम: रात 8:18 बजे
कानपुर: रात 8:05 बजे
लखनऊ: रात 8:06 बजे
प्रयागराज: रात 8:06 बजे
कोलकाता: रात 7:47 बजे
पटना: रात 7:52 बजे
गया: रात 7:55 बजे
हरिद्वार: रात 8:09 बजे
चंडीगढ़: रात 8:12 बजे
जम्मू: रात 8:14 बजे
अमृतसर: रात 8:18 बजे
रायपुर: रात 8:18 बजे
जयपुर: रात 8:28 बजे
भोपाल: रात 8:31 बजे
इंदौर: रात 8:39 बजे
अहमदाबाद: रात 8:52 बजे
पुणे: रात 8:58 बजे
मुंबई: रात 9:00 बजे
करवा चौथ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के इस लाइव ब्लॉग के साथ
Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time LIVE Updates: बिहार के प्रमुख शहरों में आज चांद कितने बजे निकलेगा
Moon sighting time in Bihar: बिहार में कब होगा चंद्रोदय?
- बेगूसराय- शाम 7:49 बजे
- मुजफ्फरपुर-शाम 7:50 बजे
- मोतिहारी- शाम 7:50 बजे
- पटना-शाम 7:36 बजे
- पूर्णिया- शाम 7:42 बजे
- भागलपुर- शाम 7:40 बजे
- दरभंगा- शाम 7:41 बजे
- छपरा- शाम 7:53 बजे
- आरा- शाम 7:54 बजे
- सीवान- शाम 7:54 बजे
- गया- शाम 7:55 बजे
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: देश में कहां सबसे पहले और सबसे देर से दिखेगा चांद?
शहरवार गणना के मुताबिक, असम के डिब्रूगढ़ में चांद शाम 7:06 बजे निकलने की संभावना है. वहीं, गुजरात के द्वारका में रात 9:09 बजे चंद्रोदय हो सकता है.
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: पंजाब और चंडीगढ़ में कब निकलेगा चांद?
Moon sighting time in Punjab : अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को रात 8:52 पर चांद नजर आएगा.
Moon sighting time in Chandigarh : चंडीगढ़ में करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाएं रात 8:12 पर पति के सााथ अपनी छत पर जाकर चांद को देख सकती हैं. सही समय पर पूरे विधि के साथ पूजा कर सकती हैं.
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: करवा चौथ की आरती
ओम जय करवा मैया , माता जय करवा मैया।
जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..
ओम जय करवा मैया।
सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी।
यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी.. ओम जय करवा मैया।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती।
दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती..
ओम जय करवा मैया।
होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे।
गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे..
ओम जय करवा मैया।
करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे।
व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे..
ओम जय करवा मैया।
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: चांद नहीं दिखे तो क्या करें?
स्वामी दिनेश भारती गुरुजी के अनुसार, अगर मौसम खराब होने के कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो महिलाएं घर पर ही श्रद्धा और विधि के साथ चंद्र देव की पूजा कर सकती हैं. इसके लिए एक थाली में सफेद चंदन से पूर्ण चंद्रमा बनाएं. चंद्रमा के चारों तरफ अक्षत और सफेद फूल लगाएं. इसके बाद 'ॐ चंद्राय नमः' और 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए तीन बार थाली में अर्घ्य दें. पूजा करते समय मन में चंद्र देव के प्रति श्रद्धा रखें और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
स्वामी दिनेश भारती आगे बताते हैं, चंद्रमा की पूजा करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करने उनकी पूजा भी जरूर करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं. इसी कारण उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है. चंद्र देव की पूजा करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें. इसके बाद हाथ जोड़कर तीन बार परिक्रमा करें और 'ॐ सोमाय नमः' तथा 'ॐ चंद्राय नमः' मंत्र का जाप करें.
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: दिल्ली-NCR समेत अन्य इलाकों में कब निकलेगा चांद?
Karwa Chauth Delhi NCR Moon Sighting: आज दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने या बारिश होने की स्थिति में चांद के दर्शन में देरी हो सकती है
- दिल्ली में रात 8:20 बजे
- नोएडा और गाजियाबाद में 8:21 बजे
- गुरुग्राम और सोनीपत में 8:22 बजे
- फरीदाबाद और पलवल में रात 8:23 बजे
- मेरठ में रात 8:18 बजे
- बुलंदशहर में करीब 8:20 बजे
Karwa Chauth 2026 LIVE: करवा चौथ पर कब करें पूजा? कालकाजी पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत से जानिए शुभ मुहूर्त
महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस बार यह पावन व्रत 30 अक्टूबर, गुरुवार को पड़ रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.
उन्होंने कहा, "इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक उपवास रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं. इस व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विशेष महत्व है."
महंत जी ने पूजा की विधि के बारे में बताते हुए कहा कि व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है. कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं आपस में करवा बदलने की परंपरा का भी निर्वाह करती हैं, जिसे बायना देना भी कहा जाता है.
इस बार के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, "इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 56 मिनट तक है. इस समय में पूजा करना अत्यंत उत्तम और फलदायी रहेगा."
महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने चंद्रोदय के समय किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में कहा कि यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. चंद्रोदय के समय स्त्रियां छलनी के अंदर दीपक रखकर पहले चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर उसी छलनी में से अपने पति के मुख को देखती हैं. इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ती हैं.
उन्होंने कहा, "ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच परस्पर प्रेम और प्रीति बढ़ती है. यह कामना की जाती है कि उनका पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और उनका दांपत्य जीवन हमेशा सुखी बना रहे. भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं."
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: करवा चौथ का बायने का सामान
- आटे या मैदे से बने हुए मीठे पुए या मठरी
- सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश
- सुहाग का सामान
- फल या मिठाई
- वस्त्र
- मिट्टी या धातु का करवा
Karwa Chauth 2026 Moon Rise Timing LIVE: कब निकलेगा करवा चौथ का चांद?
Moon sighting time in Delhi : इस बार दिल्ली में करवा चौथ के दिन चांद रात 8 बजकर 17 मिनट पर देख सकते हैं. रात 8:17 से पहले सभी महिलाएं अपने घर का साराा काम निपटा लें. ताकि आराम से सही समय पर चांद देखर व्रत खोल सकें.
Moon sighting time in Mumbai : मुंबई में रहने वाले लोगों को रात 9:00 बजे चांद को देखने का मौका मिलेगा.
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: करवा चौथ 2026 सामग्री (Karwa Chauth 2026 Samagri List)
- मिट्टी, पीतल या तांबे का करवा
- करवा चौथ की सामग्री रखने के लिए थाली
- करवा ढकने के लिए ढक्कन या कटोरी
- करवा व्रत कथा की पुस्तक
- छलनी
- 5 या 7 सींक
- फूल
- माला
- कच्चा दूध
- पान
- कलश
- चंदन
- हल्दी
- चावल
- मिठाई
- दही
- देसी घी
- शहद
- पिसी हुई चीनी
- रोली
- कुमकुम
- मौली
- अक्षत
- आठ पूरियों की अठावरी
- बिछिया या पायल
- आटा की लोई
- थोड़े चावल
- घी का दीपक
- अगरबत्ती या धूपबत्ती
Karwa Chauth 2026 LIVE Updates: करवा चौथ की तिथि
पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1 बजकर 6 मिनट पर शुरू हो गई है. वहीं, इस तिथि का समापन आज 29 अक्टूबर को रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जा रहा है. वहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:38 बजे से 06:56 बजे तक रहेगा.