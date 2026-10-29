27 साल पुराना वो गाना, जिसे आज हर सुहागिन को पड़ सकता है गाना, देर से निकलेगा चांद तो काम आएगा अलका-उदित का ये सुपरहिट सॉन्ग

करवाचौथ का त्योहार हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. सुबह से शुरू हुआ यह इंतजार रात में चांद के दीदार के साथ पूरा होता है. लेकिन जब आसमान में बादल छाए हों और चांद निकलने में देर हो रही हो, तो महिलाओं की बेचैनी भी बढ़ जाती है. आज करवाचौथ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है. चांद के निकलने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बॉलीवुड का एक गाना बिल्कुल सही बैठता है. यह गाना है सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ‘चांद छुपा बादल में'.

27 साल पुराना गाना, आज भी करवाचौथ पर है खास

साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम का यह गाना आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है. फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी और गाने दोनों ही दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे. ‘चांद छुपा बादल में' गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी. इस गाने में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी. गाने के बोल, संगीत और दोनों कलाकारों का रोमांटिक अंदाज इसे यादगार बना देता है.

चांद के इंतजार में याद आएगा सलमान-ऐश्वर्या का गाना

करवाचौथ पर जब महिलाएं सज-संवरकर अपने पति के साथ चांद निकलने का इंतजार करती हैं, तो इस गाने की याद आना स्वाभाविक है. खासकर जब आसमान में बादल छाए हों और चांद दिखाई न दे रहा हो. ऐसे में इस गाने के बोल इस माहौल से बिल्कुल मेल खाते हैं. इस गाने में भी चांद बादलों के पीछे छिपा नजर आता है. वहीं आज करवाचौथ पर व्रत रखने वाली महिलाएं भी चांद के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. कई जगह चांद निकलने में देरी होने की वजह से महिलाओं को अपना व्रत खोलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है गाना

27 साल बाद भी हम दिल दे चुके सनम का यह गाना लोगों की पसंदीदा प्लेलिस्ट में शामिल है. करवाचौथ जैसे खास मौके पर यह गाना और भी ज्यादा याद आता है. फिल्मी गानों की खासियत यही है कि वे किसी त्योहार, रिश्ते या खास पल से जुड़कर हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं. आज चांद के इंतजार में बैठी महिलाओं के लिए सलमान और ऐश्वर्या का यह गाना एक बार फिर उस पुराने रोमांटिक दौर की याद दिला रहा है.

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