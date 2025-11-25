विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्तियों से लेकर जड़ तक, अडूसा का हर हिस्सा है औषधीय गुणों से भरपूर, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Adusa Leaves Benefits: औषधीय गुणों से भरपूर अडूसा के हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत के लिए किया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
पत्तियों से लेकर जड़ तक, अडूसा का हर हिस्सा है औषधीय गुणों से भरपूर, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका
Adusa Leaves: अडूसा के पत्ते के फायदे.

अडूसा (वासा) एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन इसकी पत्तियां, फूल, जड़ और तना हर हिस्सा औषधीय गुणों से भरपूर होता है. इसकी एक हल्की-सी खास गंध और कड़वा स्वाद होता है.  आयुर्वेद में इसे खास तौरपर खांसी, बलगम और सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहद उपयोगी माना गया है. अडूसा का रस या काढ़ा बलगम ठीक करने में मदद करता है और फेफड़ों को साफ रखता है, इसलिए काली खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा जैसे रोगों में इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है. अडूसा दो प्रकार का होता है श्वेत अडूसा और कृष्ण अडूसा. इनमें से श्वेत आसानी से मिल जाता है, जबकि कृष्ण अडूसा दुर्लभ माना जाता है. 

अडूसा के फायदे- (Adusa Levaes Benefits)

अडूसा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया जैसे रोगों में राहत देते हैं. कई लोग इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर दर्द वाले हिस्से पर लगाते हैं, जिससे सूजन कम होती है. त्वचा के फोड़े-फुंसी, दाद, खुजली या घावों के लिए भी अडूसा को एक घरेलू उपचार की तरह इस्तेमाल किया जाता है. पत्तों का लेप या शहद के साथ इसका पाउडर त्वचा को शांत करता है और घाव भरने की प्रक्रिया तेज करता है.

ये भी पढ़ें- 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे करें अडूसा का सेवन- (How To Consume Adusa Leaves)

मुंह के छाले या घाव में लोग पारंपरिक तौर पर इसके ताजे पत्ते चबाते हैं. कुछ लोग इसकी लकड़ी का दातून भी करते हैं. दांत दर्द में इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ला करना लाभदायक माना गया है. सिरदर्द की समस्या में सूखे अडूसा फूलों का चूर्ण गुड़ के साथ लेना फायदेमंद होता है.

सांस फूलने, सूखी खांसी या बलगम भरी खांसी में अडूसा का रस शहद के साथ लेना एक पुराना घरेलू नुस्खा है. टीबी, दस्त, किडनी दर्द, पीलिया जैसे रोगों में भी इसके पारंपरिक उपयोग बताए जाते हैं. कई लोग वासा को तुलसी, सोंठ आदि के साथ काढ़ा बनाकर पीते हैं, जिससे शरीर हल्का महसूस होता है और श्वसन तंत्र मजबूत बनता है. इसके अलावा, अडूसा पेट से जुड़े रोगों अपच, गैस, कब्ज और आंतों की सफाई के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adusa Leaves Benefits, Adusa Leaves, Chewin Adusa Leaves Benefits, Adusa Ke Patte Khane Ke Fayde, How To Consume Adusa Leaves
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com