Budget 2026: इस बजट का सीधा असर मिडिल क्लास की रसोई की थाली पर पड़ता है, क्योंकि महीने का बड़ा हिस्सा खाने-पीने के सामान पर ही खर्च होता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बजट 2026 के बाद रसोई का बजट कहां हल्का हुआ और कहां थोड़ा भारी पड़ सकता है.

Budget 2026: मिडिल क्लास के लिए कितना सस्ता और महंगा हुआ रसोई का बजट? दाल-सब्जी से लेकर तेल तक का हिसाब
Budget 2026: बजट में कृषि और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.

Budget 2026 Impact: हर साल बजट के दिन मिडिल क्लास की सबसे पहली नजर रसोई के खर्च पर जाती है. सवाल वही होता है दाल-सब्ज़ी सस्ती होगी या महंगी? गैस सिलेंडर, तेल, दूध और रोजमर्रा के सामान पर कितना असर पड़ेगा? बजट 2026 में भी यही चिंता और उम्मीद साथ-साथ दिखी. सरकार ने महंगाई को काबू में रखने और आम परिवार की जेब पर बोझ कम करने के संकेत दिए हैं, लेकिन कुछ चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी बनी हुई है. इस बजट का सीधा असर मिडिल क्लास की रसोई की थाली पर पड़ता है, क्योंकि महीने का बड़ा हिस्सा खाने-पीने के सामान पर ही खर्च होता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बजट 2026 के बाद रसोई का बजट कहां हल्का हुआ और कहां थोड़ा भारी पड़ सकता है.

कहां मिली राहत, क्या हुआ सस्ता?

बजट में कृषि और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. इसका फायदा सीधे तौर पर सब्ज़ियों, दालों और अनाज की कीमतों पर पड़ सकता है.

  • अनाज और दालें: सरकारी भंडारण और किसानों को सपोर्ट मिलने से कीमतों में स्थिरता रहने की उम्मीद है.
  • सब्जियां: कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने से मौसमी सब्ज़ियों की कीमतें कंट्रोल में रह सकती हैं.
  • पैक्ड फूड और घरेलू प्रोडक्ट्स: टैक्स ढांचे में स्थिरता रहने से इनकी कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है.

कहां बढ़ सकता है खर्च: क्या हुआ महंगा?

कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मिडिल क्लास को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है:

खाना पकाने का तेल: अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता के कारण कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है.
डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध और उससे बने सामान की कीमतें उत्पादन लागत बढ़ने से थोड़ा ऊपर जा सकती हैं.
एलपीजी और फ्यूल: बजट में सीधे राहत न मिलने से गैस और ट्रांसपोर्ट खर्च पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा.

मिडिल क्लास की रसोई पर कुल असर

अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तो बजट 2026 मिडिल क्लास के लिए न पूरी तरह राहत वाला है और न ही पूरी तरह झटका देने वाला. रोजमर्रा की जरूरी चीजों में बड़ी महंगाई से फिलहाल बचाव दिखता है, लेकिन कुछ आइटम्स पर खर्च बढ़ सकता है. इसका मतलब है कि परिवारों को अपने मासिक बजट की प्लानिंग पहले से ज्यादा समझदारी से करनी होगी.

रसोई का बजट कैसे रखें कंट्रोल में?

  • थोक में खरीदारी और लोकल सब्ज़ियों को प्राथमिकता दें.
  • गैर-जरूरी पैक्ड आइटम्स से बचें.
  • महीने की शुरुआत में ही किचन बजट तय करें.

बजट डे स्पेशल 2026 मिडिल क्लास के लिए मिली-जुली तस्वीर लेकर आया है. रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ा नहीं है, लेकिन पूरी राहत भी नहीं मिली.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

