पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल में इन 7 अधिकारियों पर एसआईआर शक्तियों का गलत इस्‍तेमाल करने का आरोप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 5 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे.16 फरवरी, 2026 से शुरू हो रहे पांच-दिवसीय "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026" में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों, 40-45 वरिष्ठ मंत्रियों और लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में 100 प्रमुख सीईओ भी शामिल होंगे, जहां भारत के अपने बुनियादी एआई मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे. इस बीच कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नया लगेज चार्ज भी आज से लागू होगा. वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र पर भी चर्चा होगी.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चार दिवसीय भारत दौरे आ रहे हैं. मैक्रों सोमवार 16 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे और अगले दिन 17 फरवरी,मंगलवार को पीएम मोदी संग बैठक करेंगे. दोनों की यात्रा से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

ये भी पढे़ं- संसद परिसर में कुत्ता लाने के मामले में कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी को विशेषा

LIVE UPDATES...