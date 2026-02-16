पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल में इन 7 अधिकारियों पर एसआईआर शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 5 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे.16 फरवरी, 2026 से शुरू हो रहे पांच-दिवसीय "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026" में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों, 40-45 वरिष्ठ मंत्रियों और लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में 100 प्रमुख सीईओ भी शामिल होंगे, जहां भारत के अपने बुनियादी एआई मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे. इस बीच कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नया लगेज चार्ज भी आज से लागू होगा. वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र पर भी चर्चा होगी.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चार दिवसीय भारत दौरे आ रहे हैं. मैक्रों सोमवार 16 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे और अगले दिन 17 फरवरी,मंगलवार को पीएम मोदी संग बैठक करेंगे. दोनों की यात्रा से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.
सुनेत्रा पवार ने बुलाई NCP विधायक दल की बैठक
मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है. विधायक दल की नेता और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने यह बैठक बुलाई है. बैठक शाम 6 बजे सरकारी निवास ‘देवगिरी’ में होगी. अजित पवार के निधन के बाद पहली बार सुनेत्रा पवार हर सप्ताह विधायकों और मंत्रियों के साथ नियमित बैठक करेंगी. आगामी बजट सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी. दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभावित विलय के मुद्दे पर भी पार्टी विधायकों की राय जानने की कोशिश की जा सकती है.
दिल्ली में होने जा रहे AI समिट पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट
पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि India AI Impact Summit के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल में इन 7 अधिकारियों पर एसआईआर शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. आयोग को इन अधिकारियों के खिलाफ सबूत के साथ भारी लापरवाही और चुनावी कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं. जांच में ये आरोप सही पाए जाने के बाद ही तत्काल निलंबन निर्देश जारी कर दिया गया है.
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार का मधुवनी
बिहार के मधुबनी जिले में खामोश फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी. रामपट्टी-राजनगर स्टेट हाईवे पर अहले सुबह तकरीबन 5 बजे पुलिस और अपराधियों के बीच हुई आमने-सामने की मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी. इस गोलीबारी में कुख्यात अपराधी मो. अरसद पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
मौसम फिर लेने जा रहा करवट, पढ़ लें IMD का अलर्ट
दिल्ली में 18 फरवरी को बारिश हो सकती है. हालांकि, इस दौरान भी अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. दिन में अब अधिकतम तापमान दिल्ली और इससे सटे शहरों में 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को लग रहा होगा कि अब सर्दी खत्म हो गई. लेकिन मौसम विभाग की मानें तो अभी एक झटका सर्दी और दे सकती है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है. वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है.
गोवा सीएम रेसिंग फेस्टिवल में हुए शामिल
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) 2026 में शामिल हुए.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मोपा) पर इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) 2026 में शामिल हुए।
महाशिवरात्रि 2026 सेलिब्रेशन में पहुंचीं तमन्ना भाटिया और सारा अर्जुन
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और सारा अर्जुन तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि 2026 सेलिब्रेशन में शामिल हुईं.
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और सारा अर्जुन तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि 2026 सेलिब्रेशन में शामिल हुईं।
ढाका में आज जमात ने बुलाया विरोध मार्च
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से पहले जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन ने सोमवार को विरोध मार्च का आह्वान किया है. राजधानी ढाका में ये विरोध मार्च बुलाया गया है.
तारिक रहमान ने जमात नेता शफीकुर रहमान से की मुलाकात
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रमुख तारिक रहमान ने रविवार को जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की
ट्रंप का पीस बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर
ट्रंप के नवगठित पीस बोर्ड ने युद्धग्रस्त गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर देने का वादा किया है, साथ ही क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और पुलिस बलों के लिए हजारों कर्मियों को तैनात करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है.
JNU स्टूडेंट्स यूनियन का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने UGC गाइडलाइंस, निष्कासन आदेश रद्द करने और दूसरे मुद्दों समेत अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
दिल्ली | जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने UGC गाइडलाइंस, निष्कासन आदेश रद्द करने और दूसरे मुद्दों समेत अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
कोलंबो से मैच देखकर मुंबई पहुंचे रोहित शर्मा
भारतीय क्रिकेटर और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ICC के एंबेसडर रोहित शर्मा मुंबई पहुंचे. वे भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने कोलंबो गए थे.
महाराष्ट्र | भारतीय क्रिकेटर और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ICC के एंबेसडर रोहित शर्मा मुंबई पहुंचे। वे भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने कोलंबो गए थे।
वे भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने कोलंबो गए थे। pic.twitter.com/gwZq4f6dig
पीएम मोदी करेंगे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन
पीएम मोदी सोमवार शाम 5 बजे इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे.16 फरवरी, 2026 से शुरू हो रहे पांच-दिवसीय "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026" में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों, 40-45 वरिष्ठ मंत्रियों और लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है.
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डी.ओ. पत्र लिखकर श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की लंबे समय से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता को समाप्त करने की अपील की है. यह पत्र मानवीय, संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व का मामला बताते हुए लिखा गया है, जिसमें तमिलनाडु में रह रहे लगभग 89,000 श्रीलंकाई तमिलों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
आज भारत पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचने वाले हैं. उनका ये दौरा भारत एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर हो रहा है. मैक्रों 16 फरवरी को रात साढ़े 11 बजे भारत पहुंचेंगे, लेकिन उनका ये दौरा 17 फरवरी से शुरू होगा। इस बीच भारत में फ्रांस के दूतावास ने बताया कि इस समिट का भारत और फ्रांस के संबंध पर क्या असर पड़ने वाला है.