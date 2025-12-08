Weekly Horoscope 08 to 14 December 2025: कब और किसे मिलेगा ग्रह-नक्षत्रों का साथ, पढ़ें 12 राशियों का पूरा साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 08 to 14 December 202 for 12 Zodiac Sign: जीवन में हर किसी को अपने अच्छे दिनों का इंतजार रहता है. करियर और कारोबार में कब मिलेगी सफलता और कैसा चलेगा घर-परिवार? ये कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है. दिसंबर महीने के इस हफ्ते यानि 08 से 14 दिसंबर 2025 तक का समय किन राशियों के लिए अनुकूल और किन राशियों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है? इस हफ्ते किन बातों का ख्याल रखकर या फिर किन उपायों को अपना कर आप शुभता और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसे जानने के लिए पढ़ते हैं 08 से 14 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा अन्यथा इम्यूनिटी डाउन होने के कारण आप बीमार हो सकते हैं. आपके खानपान के गड़बड़ी आपके पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने कारोबार में ओवरकॉन्फिडेंट होने के कारण कुछ नुकसान कर सकते हैं. अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ले नौकरी वाले जातक अपने कार्य स्थल पर थोड़ा सा सावधान रहें. इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों की अपने सीनियर्स के साथ कहा सुनी हो सकती है. आप अपने सीनियर्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखें, तभी आपका प्रमोशन हो सकता है. प्रेम और संबंधों की बात करें तो आपका अपने प्रेमी साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी सावधानी रखनी होगी. बेवजह के विवाद के कारण बात अधिक बढ़ने से रोकें. आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह कमजोर रहेगा. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा. आपका मन दूसरी चीजों की तरफ ध्यान भटक सकता है.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के जातक इस हफ्ते अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें और किसी प्रकार के तनाव से बचें. इस सप्ताह आप किसी तनाव के कारण डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह सावधानी के साथ काम करना होगा. आपके कार्य में देरी होने के कारण कुछेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. नौकरी वाले जातकों को प्रमोशन मिल सकता है. जिसके कारण आपका स्थान परिवर्तन भी संभव है. प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके आपसी रिश्ते में नयापन आएगा. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपको अपने रिश्ते में किसी तनाव के कारण परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप प्यार और समझदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करें. आपके रूपए पैसे की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी रहेगी. आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और अपने ऊपर भी बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. आपके शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह अपने शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आप अपनी नौकरी के किसी इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिससे आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकते हैं

इस सप्ताह आपकी सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सावधान रहना होगा, अन्यथा आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर कर आ सकती है. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आपको अपने व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आपकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आज आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है. नौकरी के बदलाव के बारे में ना सोचे तो अच्छा रहेगा. इस सप्ताह प्रेम संबंधों में वहम के कारण टकराव हो सकता है. वैवाहिक संबंधों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक खुश रहेंगे. यदि परिवार में कोई परेशानी आती है तो जीवनसाथी के साथ मिलकर उसे परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे. आपके रूपए पैसे की बात करें तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यदि कोर्ट कचहरी में कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें भी आपका बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अधिक अच्छा रहेगा. यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी. इस सप्ताह आप अपना सारा ध्यान दोस्तों की बजाय अपनी पढ़ाई पर लगाएंगे.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह यदि कर्क राशि की सेहत की बात की जाए तो इनकी तबीयत थोड़ी नरम रह सकती है. इस हफ्ते आपको किसी प्रकार की एलर्जी या फिर इंफेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो जो जातक बहुत समय से किसी प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे, उन्हें वह प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को अपने कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा अन्यथा अधिकारियों की नजरों में आ सकते हैं. प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस हफ्ते आपके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे. विवाहित लोगों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं. आपके रूपए पैसे की बात करें तो आप बहुत अधिक टेंशन ना ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपका सप्ताह आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आज आपके परिवार से संबंधित या रिश्तेदार से संबंधित कोई सदस्य आपको पढ़ाई से संबंधित कोई अच्छी जानकारी दे सकता है

सिंह (Leo)

इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो इससे जुड़े जातक अपनी कुछेक आदतों में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं. इस सप्ताह इस राशि के जातकों को बहुत अधिक गर्म या फिर गर्म खाना खाने से बचना चाहिए. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं. नौकरी वाले जातक अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार से भी मेहनत में कोई कमी ना छोड़े आपके प्रेम और संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने साथी के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे. दांपत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने लिए आपको इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा कोई भी ऐसी बात न हो जो आपके जीवनसाथी को बुरी लग जाए. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो इस सप्ताह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाएंगे. उनका मन इधर-उधर की बातों में ज्यादा लगा रहेगा. किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कन्या (virgo)

इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योगासन और मॉर्निंग वॉक अवश्य करें. इस सप्ताह आप अपने खान-पान के साथ आंखों का विशेष ख्याल रखें. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी खास व्यक्ति से खास टिप्स मिल सकती है. नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहें. आपकी विरोधी आपके बॉस से आपकी चुगली लगा सकते हैं. प्रेम संबंध की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए समझदारी दिखाएं. ध्यान रखें कि इस हफ्ते किसी बात के कारण रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है. गृहस्थ जीवन जीने वाले जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगी से सतर्क रहें क्योंकि वह आपकी कोई चुगली आपके बॉस से कर सकता है. आपके रूपए पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा. आपको नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह पढ़ाई-लिखाई में बहुत अधिक मेहनत करेंगे और उन्हें परिश्रम का पूरा फल भी प्राप्त होगा.

तुला (Libra)

इस सप्ताह की तला राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो उन्हें इसका विशेष ख्याल रखना होगा. खानपान में सावधानी बरतें और यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसके प्र​ति लापरवाही न बरतें क्योंकि वह बढ़ सकती है. शुगर बीपी के पेशेंट अपनी दवाइयां समय पर लेते रहें. करियर-कारोबार की बात करें तो इस सप्ताह आप अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने का प्रयास करें और कामकाज में लापरवाही न करें. नौकरीपेशा जातकों को यदि कोई दूसरी कंपनी की नौकरी का ऑफर आए तो सोच-समझकर फैसला लें क्योंकि वर्तमान संस्था में भी आपको पदोन्नति का बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है. रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं. पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपके वैवाहिक संबंध भी तनाव में रहेंगे. इस सप्ताह आपके रूपए पैसे की बात करें तो आपके पास से धन तो बहुत अधिक आएगा परंतु आपके खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो इस सप्ताह अगर आप कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. इस सप्ताह आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो सकती है. सर्दी-खांसी, जुकाम आदि की समस्या परेशान कर सकती है. करियर-कारोबार में यदि आप आप नए लोगों से मिलकर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी. नौकरी वाले जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. उनका प्रमोशन हो सकता है, जिसके कारण उनके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आपके प्रेम और संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह इसके लिए मिलाजुला साबित होगा. अति व्यस्तता के चलते आप अपने पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यदि आपने अपने जीवनसाथी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा अन्यथा वह आपसे नाराज हो सकता है. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. हालांकि सेहत में गिरावट होने के कारण आपका धन इलाज पर अधिक खर्च हो सकता है. इस सप्ताह आपको अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा. पढ़ाई में फोकस न करने पर आप असफल हो सकते हैं और आपको किसी परीक्षा को दोबारा से देना पढ़ सकता है.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों की इस सप्ताह शारीरिक क्षमता कुछ कम देखने को मिलेगी. आप कामकाज के दौरान थकान महसूस करेंगे. धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह क्रोध में आकर तामसिक चीजों यानि मादक पदार्थ का सेवन करने की भूल नहीं करनी चाहिए. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने व्यापार में बहुत अधिक नाम कमा सकते हैं. आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, जिनके जरिए आपका कारोबार अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा लोगों से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए समझदारी दिखानी होगी. वैवाहिक संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं. आपके रूपए पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, परंतु आपकी इनकम कुछ कम रहेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह उन्हें अपने मित्रों से दूरी बनाकर रखनी होगी, तभी उनका मन पढ़ाई में लग सकता है. यदि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अधिक अच्छा रहेगा.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहें. सांस से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है. करियर और व्यवसाय की बात करें तो आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा. आपको कोई पुराना छूटा हुआ प्रोजेक्ट फिर से आपको मिल सकता है, जिससे आप बहुत अधिक खुश रहेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा. वह अपने नौकरी में जिम्मेदारी से कार्य करते रहेंगे. आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आप अपने लव पार्टनर के साथ बड़ा ही सुखद समय बिताएंगे. हालांकि आपको उनसे मिलने के अवसर खोजने पड़ेंगे. दांपत्य जीवन की बात करें तो पति-पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. आप अपने जीवनसाथी से पूछ कर ही कोई कार्य करेंगे. आपस की समझदारी से रिश्ता अच्छा बना रहेगा. आपके रूपए पैसे की बात करें तो यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे थे तो वह काफी हद तक दूर हो सकती है. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आपको लापरवाही से बचना होगा. यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. विशेष रूप से यदि आप जल्दी-जल्दी बीमार हो रहे हैं तो आप अपना बॉडी चैकअप अवश्य कराएं. प्रेम और अन्य संबंधों को लेकर यह सप्ताह थोड़ा तनाव लिए रह सकता है. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो इस सप्ताह इन दोनों ही क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेंगीं. आपका व्यापार अच्छा चलेगा. आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक कोशिश कर सकते हैं. विदेशी कंपनियों से आपको कांट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी. नौकरी वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर के कार्यों को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ना करें. यदि किसी प्रकार की राजनीति चल रही है, तो आप उनसे दूर रहें. आपके रूपए पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपके खर्चे बहुत अधिक बड़े रहेंगे. आप दिखावे के चक्कर में आकर बहुत अधिक धन बर्बाद कर सकते हैं. अपने पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा. शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग में कंसंट्रेशन की कमी देखने को मिलेगी. मनचाहे परिणाम के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा.

मीन राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो यह सप्ताह आपको अधिक सावधान रहने के लिए सचेत कर रहा है. इस सप्ताह अपने खान-पान का ख्याल रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. जो लोग वेबसाइट से जुड़े काम करते हैं, वे उसे आगे बढ़ाने के लिए अधिक धन लगा सकते हैं. इस सप्ताह आपके दिमाग में नए-नए आइडिया आएंगे जो आपके करियर और कारोबार को ऊंचाइयों तक लेकर जाने में मददगार साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको पुरानी कंपनी से नौकरी का दोबारा ऑफर आ सकता है. रूपए पैसे की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आप अपने हाथों से खुले हाथ धन खर्च करेंगे. आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अधिक शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह आप जहां भी जाएंगे और जिस क्षेत्र में भी परीक्षा देंगे या फिर प्रतियोगिता में शामिल होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)